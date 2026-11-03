Scaloni convoca a Julián, Giuliano, Musso y Mastantuono para amistosos de noviembre

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Buenos Aires, 3 nov (EFE).- El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, convocó a los jugadores del Atlético de Madrid Juan Musso, Julián Alvarez y Giuliano Simeone, y a Franco Mastantuono, del Fiorentina, para los amistosos que disputará la Albicelete este mes ante Uruguay y Costa Rica.

El regreso de Gonzalo Montiel y la convocatoria de los jóvenes defensores Aarón Anselmino y Mariano Troilo son las principales novedades de la lista de Scaloni para los primeros partidos de Argentina tras la despedida de Lionel Messi.

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Argentina se enfrentará a Uruguay el próximo 13 de noviembre en la Bombonera, en Buenos Aires, y cuatro días después recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, en los últimos compromisos de la subcampeona del mundo en 2026.

Montiel, lateral derecho de River Plate y autor del penalti que le dio a Argentina el título del Mundial de Catar 2022, vuelve a ser convocado después de ausentarse de las últimas citaciones posteriores a la final de la Copa del Mundo de 2026, en la que la Albiceleste perdió ante España.

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Anselmino, de 21 años, surgido del club Boca Juniors y actualmente en el Chelsea, y Troilo, defensor del Parma, son las otras novedades de la convocatoria.

El primero tuvo un paso por el Borussia Dortmund alemán y el Estrasburgo francés, mientras que el segundo acumula continuidad en el fútbol italiano, donde se ha consolidado como titular.

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Entre las principales ausencias aparecen el delantero Lautaro Martínez, del Inter de Milán, el defensor Cristian Romero, del Atlético de Madrid, y Nicolás González, de la Juventus, quienes atraviesan distintos procesos de recuperación por lesiones.

Tampoco fueron incluidos Rodrigo De Paul, del Inter Miami, y Giovani Lo Celso, del Betis.

Scaloni decidió convocar al portero Emiliano Martínez del Chelsea pese a que sufrió una fractura de maxilar durante un encuentro por la Premier League. El jugador manifestó su intención de sumarse a la convocatoria y aseguró que espera estar disponible para disputar alguno de los dos encuentros.

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La lista también incluye a varios futbolistas jóvenes que comienzan a ganar espacio en el seleccionado, como el arquero Santiago Beltrán, los defensores Román Vega y Agustín Giay, y los mediocampistas Máximo Perrone y Valentín Barco.

En ataque destacan Julián Alvarez, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono, Santiago Castro y Nicolás Paz.

Con estos amistosos, la Albiceleste cerrará su calendario de 2026, en un contexto de incertidumbre sobre la continuidad de Scaloni, cuyo contrato vence en diciembre y aún se desconoce si renovará.

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Lista de convocados:

Porteros: Emiliano Martínez (Chelsea, ING), Gerónimo Rulli (Manchester City, ING), Juan Musso (Atlético de Madrid, ESP) y Santiago Beltrán (River Plate, ARG).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate, ARG), Agustín Giay (Palmeiras, BRA), Aarón Anselmino (Chelsea, ING), Mariano Troilo (Parma, ITA), Leonardo Balerdi (Roma, ITA), Lisandro Martínez (Manchester United, ING), Facundo Medina (Bayer Leverkusen, ALE), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, FRA) y Román Vega (Zenit, RUS).

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Mediocampistas: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen, ALE), Máximo Perrone (Como 1907, ITA), Exequiel Palacios (Ipswich Town, ING), Valentín Barco (Chelsea, ING), Alexis Mac Allister (Liverpool, ING), Enzo Fernández (Manchester City, ING), Nicolás Paz (Como 1907, ITA), Matías Soulé (Roma, ITA), Franco Mastantuono (Fiorentina, ITA) y Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP).

Delanteros: Gianluca Prestianni (Benfica, POR), Thiago Almada (River Plate, ARG), Juan José López (Palmeiras, BRA), Santiago Castro (Roma, ITA) y Julián Alvarez (Atlético de Madrid, ESP).EFE

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