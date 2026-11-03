Rufián sobre la dimisión de Puente: Lo que importa es saber si es seguro coger un tren

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Madrid, 3 nov (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que entiende que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, centre la atención en este momento y ha destacado que lo que importa saber ahora es "si es seguro" o no coger un tren de la alta velocidad.

Lo ha expresado en declaraciones a los medios a la salida de la Diputación Permanente del Congreso tras anunciar Puente su dimisión y renunciar a formar parte de la listas de las elecciones del 29 de noviembre.

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Rufián ha dicho que entiende que el anuncio de Puente sea "lo que centra la atención" en este momento y ha zanjado: "lo que importa saber si es seguro o no es seguro coger un tren en este país".

Puente ha anunciado en su último turno de réplica en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ya que considera que "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año".EFE

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