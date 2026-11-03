Puente dimite por sorpresa 6 días después de Urda tras una dura comparecencia en Congreso

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Madrid, 3 nov (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado su dimisión seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), al final de una comparecencia de más cuatro horas en el Congreso, en la que ha recibido duros reproches del PP y Vox y en la que todos los grupos excepto el PSOE y Bildu le han pedido que dejara el cargo.

Puente, que también ha anunciado su renuncia a formar parte de las listas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha explicado que tomó la decisión de dimitir en cuanto tuvo conocimiento del accidente, "porque un ministro de Transportes no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año", ha dicho en alusión al siniestro de Adamuz (Córdoba) del pasado enero y al de Urda del 28 de octubre.

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Tras señalar que su marcha es una cuestión "de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas", ha destacado también que esta decisión "pretende estar a la altura" del PSOE.

"Esta decisión la hago pública en el lugar en el que más sentido tiene hacerlo, en la sede de la soberanía nacional, una vez cumplido el que creo que era el trabajo más urgente e inaplazable, el de realizar las primeras pesquisas que ayudaran a entender lo sucedido mientras se auxiliaba a las víctimas", ha dicho Puente.

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Preguntado, a su salida del Congreso, sobre cuándo había comunicado su renuncia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que hacía "unos minutos".

Durante su comparecencia, Puente ha defendido su gestión del accidente y la inversión de los últimos años en infraestructuras ferroviarias, ha recordado que no es "fan" de la liberalización y ha admitido que "se debería revisar el modelo ferroviario español".

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También ha defendido que no hay nadie en la cúpula directiva de Adif "que no cuente con preparación más que sobrada y con experiencia más que contrastada para ocupar el puesto que ocupan" y ha asegurado que no ha existido ninguna directriz para minimizar los retrasos de los trenes en detrimento de la seguridad en la alta velocidad ferroviaria.

Puente ha sorprendido con su anuncio después de que la mayoría del Congreso le exigiera su renuncia durante una sesión en la que el PP y Vox se han centrado en atacar con dureza al ministro, mientras que el resto de grupos han orientado más sus críticas hacia el modelo español de la alta velocidad.

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La portavoz del PP, Ester Muñoz, que durante el debate ha calificado a Puente de ministro "negligente", "frívolo", "incompetente" e "incapaz de empatizar con el dolor ajeno y de mostrar respeto", ha sostenido que "nunca debió ser ministro" y que su dimisión "llega 116 vidas tarde" (las personas fallecidas en los accidentes de Adamuz, Gelida y Urda).

En nombre de Vox, Pepa Millán le ha acusado de "saquear a los españoles a cambio de muerte" y, antes de abandonar la sala para no "normalizar" su comparecencia parlamentaria, ha advertido de que su partido va "hacer lo imposible para que pague ante un tribunal por cada una de las 116 muertes".

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También el socio de gobierno del PSOE, Sumar, ha reclamado la dimisión de Puente durante el debate, aunque en su caso "desde el respeto y la lealtad" y con el convencimiento, en palabras de su portavoz Verónica Martínez, de que "sería un último servicio valioso" además de "lo mejor" para él.

Sin pedir la dimisión expresamente y tras subrayar que Puente es "un buen político", Gabriel Rufián (ERC) también ha apuntado que "alguien se tiene que hacer cargo" de la responsabilidad política del accidente, mientras que Mikel Legarda (PNV) le ha dicho que "le toca dimitir para hacerse cargo del estado de ánimo de la sociedad".

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La mayoría de los grupos parlamentarios han afeado a Puente la filtración de los audios entre el centro de control de Adif y los maquinistas del accidente y han coincidido en que la tragedia de Urda responde a un fallo "sistémico" o "estructural" y no a un fallo "puntual".

Desde Podemos, Ione Belarra, ha acusado directamente al Ministerio de Transportes de la filtración, que ha calificado de "bajeza moral" y ha sostenido que el "verdadero error humano" ha sido "la liberalización" del sector ferroviario porque ha generado un "sistema enfermo" en el que "el beneficio vale más que la vida de la gente".

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Por su parte, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha incidido en la necesidad de realizar una "exhaustiva investigación" que determine las causas del siniestro, porque, a su juicio, la mejor respuesta a las víctimas no es una promesa, el "señalamiento" a un trabajador ni "una dimisión convertida en un acto simbólico", sino que se conozca la verdad para depurar responsabilidades. EFE

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