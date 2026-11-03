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Podemos acusa a Transportes de filtrar audios del accidente para eximir al ministro Puente

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Madrid, 3 nov (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Ministerio de Transportes de haber filtrado a los medios audios del accidente en Urda (Toledo) para eximir a Óscar Puente de su responsabilidad y lo ha calificado de "bajeza moral".

Así lo ha dicho durante su intervención en la Diputación Permanente del COngreso, donde ha preguntado a Puente quién filtró los audios de maquinista fallecido del AVE a los medios la misma noche del accidente en Urda, el 28 de octubre, mientras "estaba muriendo gente en las vías".

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Para Belarra, hay "buenos motivos para pensar" que podría haber sido el propio Puente.

En este sentido, ha insistido en pedir al ministro su dimisión y le ha reprochado que el "verdadero error humano" haya sido "la liberalización" del sector ferroviario porque ha generado un "sistema enfermo" en el que "el beneficio vale más que la vida de la gente".

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Además, ha lamentado que los cuatro accidentes de la alta velocidad "más mortíferos" se hayan producido en España y ha culpado tanto a PP como al PSOE de intentar, en todos los casos, convencerde que ocurrieron por "un error humano".

Sobre el estado de la red, ha citado como ejemplo que hay tramos en los que antes circulaban 24 trenes diarios, frente a los 100 y 150 de la actualidad, y ha añadido que los controladores soportan el doble de carga, entre 30 y 40 trenes cuando hace años se ocupaban de 20.

Además, ha preguntado Belarra a Puente si la liberalización ha derivado en presiones de las empresas para evitar retrasos "a costa de la seguridad" y ha reclamado una auditoría pública" de "todos los intercambios de información" posteriores al accidente y tras todas la caídas que ha habido en el sistema de seguridad LZB. EFE

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