La lluvia activa aviso amarillo en 6 comunidades, hasta 80 litros en 12 horas en Cataluña

Guardar

Madrid, 3 nov (EFE).- Las precipitaciones mantienen este martes en aviso amarillo (peligro bajo) a seis comunidades -Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Canarias-, además de la ciudad autónoma de Ceuta, por grandes acumulados, que en puntos del litoral catalán sumarán 80 litros por metro cuadrado en doce horas, según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet).

Al nordeste peninsular, Cataluña tiene nivel amarillo en las provincias de Barcelona y Tarragona por lluvias que acumularán hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas o 30 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de tormentas.

PUBLICIDAD

En la Comunidad Valenciana, Alicante está en alerta por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de tormentas, o 60 litros en doce horas, y en Valencia el aviso amarillo por lluvias, 20 litros en una hora, comenzará a las 20:00 horas peninsular.

En la Región de Murcia, las lluvias afectarán al Campo de Cartagena y a Mazarrón, hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas, mientras que en el valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y la Vega del Segura se esperan precipitaciones de hasta 15 litros en una hora.

PUBLICIDAD

Las Baleares continúan con nivel amarillo en las islas de Ibiza y Formentera, donde podrían acumularse hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas y 25 litros en una hora, así como la Sierra de Tramontana y el sur de Mallorca, con acumulados de hasta 25 litros en una hora.

Andalucía mantiene la alerta amarilla en la provincia de Almería por precipitaciones de hasta 15 litros en una hora, mientras que la Ciudad de Ceuta podrá registrar 40 litros en doce horas y 15 litros en una hora a partir de las 15:00 horas.

PUBLICIDAD

En las Canarias hay aviso amarillo por lluvias y tormentas, 20 litros por metro cuadrado en una hora, en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, sobre todo en zonas del interior y con posible granizo.

Con el aviso amarillo no hay un riesgo general para la población, pero sí para alguna actividad concreta o al aire libre (por ejemplo, ramas caídas o tormentas locales) por lo que se recomienda atención y consultar las actualizaciones de Aemet. EFE

PUBLICIDAD