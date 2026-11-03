La Cámara de Barcelona rechaza el cierre de la línea con Madrid: "No existe alternativa"

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Barcelona, 3 nov (EFE).- La Cámara (Cambra) de Barcelona ha rechazado este martes el cierre de la línea de alta velocidad Barcelona-Madrid entre 12 y 24 meses, tal y como planteó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

"No existe una alternativa factible para gestionar el gran volumen de viajeros de esta línea en el caso de un corte prolongado, ni por medios aéreos ni ferroviarios", ha alertado la entidad cameral en un comunicado.

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De hecho, considera "inadmisible" este planteamiento porque se trata de un corredor "de enorme relevancia" y reclama que se preserve el derecho de los usuarios a una movilidad segura y eficiente.

Además, pide al Ministerio que informe "con claridad y transparencia" de los trabajos que prevé realizar en este corredor y que planifique las obras para que se puedan afrontar de forma progresiva "minimizando en la medida del posible la afectación a los servicios".

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El corredor Barcelona-Madrid de alta velocidad se inauguró en 2007 y el año pasado contó con 14,4 millones de viajeros, de un total de 44,5 millones que circularon por los principales corredores de alta velocidad del España en 2025.

"Este volumen de pasajeros representa una tercera parte de toda la demanda de viajeros de alta velocidad en el Estado", recuerda la Cambra de Barcelona, así como que el año pasado fue el único en el que los ingresos por venta de billetes superó los costes (en un 6 %).

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Además, destaca que en 2025 la cuota de mercado del tren con respecto del avión en este corredor fue del 83,1 %, algo "especialmente valioso" en el contexto actual de emergencia climática, según la entidad.

Con todo, advierte además que si se tienen en cuenta los 9 millones de personas que anualmente viajan con origen o destino Barcelona-Madrid –de los 14 millones que circulan por el corredor–, para asumir la demanda en avión harían falta 70 vuelos por sentido y día.

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Antes de la entrada de la alta velocidad en el corredor, Iberia llegó a tener 45 vuelos por día y sentido pero hoy solo tiene unos 14, algo que, según la Cambra, demuestra que la alternativa aérea "no ofrece capacidad suficiente". EFE