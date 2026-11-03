Espana agencias

La Cámara de Barcelona rechaza el cierre de la línea con Madrid: "No existe alternativa"

Guardar

Barcelona, 3 nov (EFE).- La Cámara (Cambra) de Barcelona ha rechazado este martes el cierre de la línea de alta velocidad Barcelona-Madrid entre 12 y 24 meses, tal y como planteó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

"No existe una alternativa factible para gestionar el gran volumen de viajeros de esta línea en el caso de un corte prolongado, ni por medios aéreos ni ferroviarios", ha alertado la entidad cameral en un comunicado.

PUBLICIDAD

De hecho, considera "inadmisible" este planteamiento porque se trata de un corredor "de enorme relevancia" y reclama que se preserve el derecho de los usuarios a una movilidad segura y eficiente.

Además, pide al Ministerio que informe "con claridad y transparencia" de los trabajos que prevé realizar en este corredor y que planifique las obras para que se puedan afrontar de forma progresiva "minimizando en la medida del posible la afectación a los servicios".

PUBLICIDAD

El corredor Barcelona-Madrid de alta velocidad se inauguró en 2007 y el año pasado contó con 14,4 millones de viajeros, de un total de 44,5 millones que circularon por los principales corredores de alta velocidad del España en 2025.

"Este volumen de pasajeros representa una tercera parte de toda la demanda de viajeros de alta velocidad en el Estado", recuerda la Cambra de Barcelona, así como que el año pasado fue el único en el que los ingresos por venta de billetes superó los costes (en un 6 %).

Además, destaca que en 2025 la cuota de mercado del tren con respecto del avión en este corredor fue del 83,1 %, algo "especialmente valioso" en el contexto actual de emergencia climática, según la entidad.

Con todo, advierte además que si se tienen en cuenta los 9 millones de personas que anualmente viajan con origen o destino Barcelona-Madrid –de los 14 millones que circulan por el corredor–, para asumir la demanda en avión harían falta 70 vuelos por sentido y día.

Antes de la entrada de la alta velocidad en el corredor, Iberia llegó a tener 45 vuelos por día y sentido pero hoy solo tiene unos 14, algo que, según la Cambra, demuestra que la alternativa aérea "no ofrece capacidad suficiente". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bruselas actualiza su plan ante las crisis y vuelve a recomendar kits de emergencia para tres días

La Comisión Europea propone incluir formación escolar, medidas accesibles para personas con discapacidad y un Día de la Preparación desde 2027

Bruselas actualiza su plan ante las crisis y vuelve a recomendar kits de emergencia para tres días

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro reconstruye los hechos del siniestro y asegura que “la línea Madrid-Andalucía no está abandonada”

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro reconstruye los hechos del siniestro y asegura que “la línea Madrid-Andalucía no está abandonada”

Cuáles son los efectos secundarios de la anestesia, el fármaco que revolucionó el dolor durante las cirugías

Las molestias posteriores a la anestesia pueden ser diferentes en cada persona o ni siquiera aparecer

Cuáles son los efectos secundarios de la anestesia, el fármaco que revolucionó el dolor durante las cirugías

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El BOE publica la convocatoria del Ministerio de Hacienda para pujar por estos terrenos públicos, cuya apertura de ofertas se celebrará el próximo 26 de noviembre

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

Ana Obregón pide perdón a Antonia Dell’Atte por acusarla de falsificar una denuncia contra Alessandro Lequio: “No basta con arrepentirse en silencio”

La actriz ha enterrado el hacha de guerra después de años enfrentadas por unas declaraciones sobre el que fue pareja de ambas

Ana Obregón pide perdón a Antonia Dell’Atte por acusarla de falsificar una denuncia contra Alessandro Lequio: “No basta con arrepentirse en silencio”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas actualiza su plan ante las crisis y vuelve a recomendar kits de emergencia para tres días

Bruselas actualiza su plan ante las crisis y vuelve a recomendar kits de emergencia para tres días

Óscar Puente comparece en el Congreso por el accidente de trenes de Urda, en directo: el ministro reconstruye los hechos del siniestro y asegura que “la línea Madrid-Andalucía no está abandonada”

Tres razones por las que no debes conducir en reserva y que muy pocas personas conocen

Un sindicato ferroviario denuncia a Óscar Puente ante la Fiscalía del Supremo después de que admitiera haber escuchado las grabaciones del accidente de Urda

Reino Unido intensifica su actuación contra Rusia con tres buques seguidos en octubre y el estreno del dron ‘Protector RG1′ para vigilar los barcos desde el cielo

ECONOMÍA

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El ajo español se enfrenta a un doble golpe en Reino Unido y Marruecos: en juego, más de 30.000 toneladas de exportaciones

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones

El FMI alerta de los empleos que la inteligencia artificial puede poner en peligro: los jóvenes, entre los más afectados

DEPORTES

Atlético de Madrid - Bayern de Múnich, en directo: Harry Kane se estrena como visitante en un feudo ‘maldito’ para los alemanes

Atlético de Madrid - Bayern de Múnich, en directo: Harry Kane se estrena como visitante en un feudo ‘maldito’ para los alemanes

FC Barcelona - Aston Villa, en directo: previa y última hora del partido de Champions

La posible sanción deportiva que le puede caer a Jesús Owono por la roja recibida tras la acción con Jesús de Miguel: de ocho a doce partidos

El FC Andorra, “profundamente conmocionado”, ofrece apoyo psicológico a sus jugadores y empleados tras la muerte de Jesús de Miguel

Un experto en emergencias cuestiona los protocolos en los estadios de fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “¿Por qué no se inician maniobras de resucitación en el campo?"