La afición del Villarreal ovaciona a Ferran Torres

Guardar

Villarreal (Castellón), 3 nov (EFE).- El delantero del París Saint-Germaint Ferran Torres ha sido ovacionado por los aficionados del Villarreal cuando ha saltado al campo durante el partido de Liga de Campeones disputado este martes en La Cerámica.

El atacante valenciano, héroe de España en el pasado Mundial al anotar el gol del triunfo en la final, saltó al campo en el minuto 59, con 0-5 en el marcador, en medio de una gran ovación de los más de 20.000 espectadores que acudieron al estadio.

PUBLICIDAD

Los aplausos se han repetido con mayor insistencia cuando se ha nombrado al jugador valenciano por la megafonía del estadio.

La ovación dedicada a Ferran contrasta con los pitos que han sufrido casi todos los jugadores del Villarreal y en especial Pau Navarro, quien tras la derrota ante el Espanyol pidió mayor apoyo de la afición. EFE

PUBLICIDAD

pvb/cta/ism