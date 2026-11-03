Karl y Laimer dan un claro triunfo al Bayern (0-2)

Madrid, 3 nov (EFE).- Los goles de Lennart Karl, en el minuto 54, y de Konrad Laimer, en el 74, dieron el triunfo (0-2) al Bayern Múnich frente al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano en partido de la cuarta jornada de la primera fase de La Liga de campeones. EFE.

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