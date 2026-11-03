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Junts celebra el cierre del sumario contra Puigdemont y espera que le apliquen la amnistía

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Madrid, 3 nov (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha celebrado este martes que el juez Pablo Llarena haya cerrado el sumario abierto desde 2017 contra el expresident catalán Carles Puigdemont y ha deseado que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se pronuncie "de manera inmediata" para que se le aplique la amnistía.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Nogueras ha considerado que la decisión del juez es una "muy buena noticia" aunque ha recordado que aún debe pronunciarse la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que se le aplique definitivamente la amnistía y le exima de toda responsabilidad penal.

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"Esperamos que este último paso se haga de manera inmediata", ha manifestado la política catalana, quien ha subrayado que el cierre del sumario "es una victoria del independentismo, pero sobre todo del presidente Carles Puigdemont".

Llarena, instructor del procedimiento, ha dictado un auto en el que deja sin efecto el procesamiento de Carles Puigdemont y de los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig -que también huyeron-, y declara concluso el sumario para ellos.

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El paso dado no deja de ser un formalismo jurídico toda vez que ya se había mostrado favorable a aplicar la amnistía al expresident, a quien solo le resta el trámite de la Sala.

En su auto, el magistrado explica que "la imposibilidad de continuar la persecución penal no deriva, por tanto, ni de una despenalización de la malversación, ni de la desaparición de los indicios que sustentaron el procesamiento contra los encausados".

"Sino de la decisión legislativa de amnistiar las concretas conductas investigadas y del alcance atribuido a esa decisión por la mayoría del Tribunal Constitucional" que fijó la doctrina para amnistiar el delito de malversación a los condenados y procesados por el 'procés'.

Por tanto, "procede dejar sin efecto el procesamiento, declarar concluso el sumario respecto de estos encausados y remitirlo a la Sala para que resuelva sobre la finalización de la fase de instrucción y el eventual sobreseimiento libre de las actuaciones por aplicación de la ley de amnistía". EFE

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