Himno 'Champions' no sonará en señal de duelo por muerte de De Miguel y accidente trenes

Guardar

Barcelona, 3 nov (EFE).- El himno de la Liga de Campeones no sonará este martes en el Spotify Camp Nou antes del inicio del partido de la cuarta jornada de la 'Champions' entre el Barcelona y el Aston Villa, como muestra de respeto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y al fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.

"La UEFA informa de que como muestra de respeto después de la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente de tren en Urda, el himno de la 'UEFA Champions League' de esta noche excepcionalmente no sonará", informó el club azulgrana.

PUBLICIDAD

De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde el lunes en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo y el Andorra. EFE