Gerard Martín y Gordon, novedades en el Barça

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Barcelona, 3 nov (EFE).- Hansi Flick, técnico del Barcelona, ha vuelto a incluir en el once inicial de su equipo a Gerard Martín y Gordon, en el lugar de Frenkie de Jong y Adeyemi, que jugaron de inicio ante el Alavés en el partido liguero.

También mantiene el entrenador alemán al joven Brian Fariñas en el lateral derecho. El resto son los mismos que jugaron el último partido de LaLiga.

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Estas son las alineaciones oficiales de ambos equipos:

Barcelona: Joan Garcia; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Rodri; Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelöf, Maatsen, Pau Torres; McGinn, Kamara, Joao Gomes, Manzambi, Buendía; y Jackson. EFE