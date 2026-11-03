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Feijóo y Garamendi rechazan una huelga "inoportuna" que los sindicatos defienden

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Madrid, 3 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a reconsiderar la huelga general del 11 de noviembre por ser "manifiestamente inoportuna" tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), un paro que también ha rechazado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pero que los sindicatos siguen defendiendo.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Feijóo ha dicho este martes que no cuestiona el derecho constitucional de huelga pero sí "el sentido de la oportunidad" y en este momento esa huelga es "manifiestamente inoportuna".

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"Reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición, tal y como ha confirmado la directora de la campaña del PSOE", ha afirmado Feijóo, quien ha añadido que antes era "un profundo error de concepto" pero 69 muertos después "es un grave error".

Preguntado por estas declaraciones, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado de nuevo una huelga que considera "electoral" y que "no tiene sentido" al convocarse contra la oposición y las empresas y, menos, tras el accidente ferroviario.

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"¿Es el momento para ponerse a gritar o el momento para pensar, para que los españoles decidan qué quieren a partir del día 29?", se ha preguntado.

En lugar de la huelga, ha pedido "sentarse, valorar, trabajar y no crispar, (...) ponernos todos a trabajar y ver cómo arreglamos los trenes, las infraestructuras, nuestro país".

Ante esta petición del PP y la patronal, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han defendido la importancia de mantener la huelga del 11 de noviembre, que también busca defender la inversión en servicios públicos.

Álvarez ha calificado de "insultante" el planteamiento de Feijóo y ha recordado que la huelga está convocada por la vivienda y los salarios y también en defensa de los servicios públicos, entre ellos el sistema ferroviario.

"No vamos a desconvocar la huelga general, no hay ninguna razón para desconvocarla", ha dicho Álvarez, quien ha considerado "una falta de respeto absoluta" a las personas que han perdido algún ser querido en un accidente tan trágico, "porque no tiene ninguna relación una cosa con la otra".

Sordo también ha interpelado a Feijóo sobre la inversión en servicios públicos y le ha emplazado a que no gobierne con un partido (Vox) que defiende una rebaja fiscal.

"¿Usted está dispuesto a gobernar con un partido que dice que hay que rebajar los ingresos fiscales del Estado en 64.000 millones de euros y un 4 % del PIB? ¿Con qué recursos va a afrontar, por tanto, el refuerzo de las infraestructuras públicas?", ha cuestionado Sordo.

"Esa es la pregunta", ha remachado antes de defender que la huelga apela a los salarios, a la patronal y a las políticas de vivienda, que es el problema que "quiebra socioeconómicamente" al país.

Desde el Gobierno, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el derecho de los trabajadores a la huelga es un derecho fundamental que hay que respetar y ha pedido que no se "utilice políticamente el dolor de las victimas".

Desde Frente Amplio, la candidata Tesh Sidi han acusado al líder del PP de querer acabar con las huelgas: "Si fuera por Feijóo se acabarían las manifestaciones, se acabaría la revalorización de las pensiones de acorde al IPC, se acabaría el derecho a la eutanasia, el derecho al aborto".

Por su parte, la cabeza de lista de Podemos, Irene Montero, ha acusado a Feijóo de buscar la "sumisión" patronal y ha pedido una respuesta "masiva" a la convocatoria de huelga general del 11N. EFE

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