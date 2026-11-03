Ester Muñoz (PP), tras la dimisión de Puente: "Llega 116 muertos tarde"

09/09/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios de comunicación tras una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a la primera sesión de control tras el inicio de curso, coincidiendo con la desclasificación de unos 40 documentos, fechados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, relacionados con la crisis en Ceuta derivada por la entrada masiva de unos 80.000 migrantes desde la frontera con Marruecos. Saiz avanzó que se publicarían más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen "nada que esconder". POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press

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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha declarado este martes por la noche en el Congreso que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes "llega 116 muertos tarde", en alusión a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Urda (Toledo) en menos de un año.

Muñoz ha participado este martes en la Diputación Permanente del Congreso en la que, en su turno final, Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes y también como candidato del PSOE a las próximas elecciones generales.

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En su intervención, la dirigente del PP ha había reiterado su petición de dimisión de Puente, si bien precisó que ya llegaba tarde y que, en todo caso, ya no podría considerarse suficiente.