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Entregados a las familias los restos de 59 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda

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Toledo, 3 nov (EFE).- Los restos mortales de 59 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) han sido entregados ya a sus familiares, en una jornada en la que se han dado por cerradas las labores de búsqueda de otros posibles fallecidos en la zona del siniestro.

Así lo ha trasladado en nota de prensa el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples, y que ha recordado que este lunes se identificó a todos los fallecidos a través del trabajo que se viene realizando de manera continua desde el pasado miércoles, 28 de octubre, en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

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Las 69 identificaciones realizadas corresponden a 54 personas fallecidas de nacionalidad española, y 15 corresponden a ciudadanos extranjeros, entre los que 4 son de nacionalidad estadounidense; 2 de nacionalidad australiana; 2 japonesa; 1 argentina; 1 canadiense; 1 checa; 1 francesa; 1 mexicana; 1 portuguesa y 1 tunecina.

Las personas fallecidas en el siniestro ferroviario son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad.

56 de las identificaciones se han hecho mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, mientras que las otras 13 se han hecho por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

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Han sido notificadas ya a las familias la totalidad de las 69 identificaciones, y a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera.

El CID ha resaltado que el proceso ha pasado en primer lugar por una notificación personal y presencial a la familia, y que las labores de identificación de la totalidad de las 69 personas fallecidas se han realizado con el mayor rigor y celeridad posibles.

Más de 60 profesionales han estado participando en Toledo desde el pasado miércoles en las labores de realización de autopsias e identificación de los fallecidos, entre ellos médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4), Cáceres (2), Cuenca (1), así como 2 médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Han intervenido también en la realización de las autopsias un total de 8 técnicos de autopsia (3 de Toledo, 2 de Albacete, 2 de Cáceres y 1 de Guadalajara), mientras que 9 profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se han encargado de la realización de las pruebas de ADN 'post mortem'.

Asimismo han participado 27 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Criminalística y de Policía Judicial, en las identificaciones, y a estos efectivos se ha sumado un servicio de apoyo a las familias de las víctimas que lo conforman tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, y una psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha prestado apoyo logístico hasta la finalización de las identificaciones y las notificaciones, según ha apuntado el CID. EFE

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