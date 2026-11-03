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Empresas de restauración colectiva dicen estar preparadas para cumplir las nuevas normas

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Madrid, 3 nov (EFE).- Las empresas de restauración colectiva están "preparadas" para cumplir las nuevas normas incluidas en el decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes sobre la alimentación en los comedores de hospitales y residencias.

La patronal del sector Food Service España ha asegurado a EFE Agro que, a la espera del texto definitivo que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), reciben el decreto "con normalidad y con la seguridad de que las empresas están preparadas para cumplirlo".

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"Igual que ocurrió con el decreto de comedores escolares, muchas de las medidas que ahora se incorporan a la norma forman parte desde hace años de los menús que diseñan los equipos de dietistas y nutricionistas del sector, adaptados a las necesidades de cada paciente o residente", han afirmado las fuentes.

Se han referido así a la limitación de frituras y precocinados, la reducción de azúcares, grasas y sal, y la mayor presencia de fruta, verdura, legumbres y pescado, entre otros aspectos.

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Para Food Service, en hospitales y residencias "la alimentación forma parte del cuidado", con el objetivo de seguir mejorando su calidad nutricional.

"Por eso reiteramos nuestra disposición a colaborar con las administraciones para que la implantación sea eficaz y los nuevos requisitos se trasladen a los contratos públicos de forma realista y sostenible", ha sostenido la patronal.

El Consejo de Ministros aprueba este martes el decreto de Consumo para regular las comidas que se sirven en hospitales, residencias de mayores y escuelas infantiles, entre otros centros, restringiendo los alimentos precocinados y frituras, y fomentando las frutas y hortalizas frescas y los productos de cercanía.

La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy, también regula los productos que ofrecen las máquinas 'vending' instaladas en estos centros, teniendo que ofrecer un 70 % de alimentos y bebidas saludables.

De esta forma se limitan, por ejemplo, los alimentos con alto contenido en grasas saturadas, azúcares y sal en hospitales, residencias, escuelas infantiles, bibliotecas, universidades y museos de titularidad pública. EFE

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