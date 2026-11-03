El PSOE defiende a Puente y rechaza que le pidan dimitir "por estar donde tenía que estar"

Guardar

Madrid, 3 nov (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha rechazado que los grupos políticos pidan su dimisión "por estar donde tenía que estar" el día del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

En su intervención en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso en la que el ministro ha comparecido para ofrecer información sobre el accidente que ha dejado 69 fallecidos, López ha indicado que Puente estuvo "desde el minuto uno" en el puesto de mando de la estación de Atocha para hacer seguimiento del accidente.

PUBLICIDAD

"Tiene que dimitir por estar donde tenía que estar", ha dicho el socialista, quien ha comparado su respuesta con la de la exministra popular Ana Pastor ante el accidente de Angrois en 2013 y ha destacado que una semana después del de Urda Puente ha comparecido en la Cámara Baja para dar explicaciones.

En ese sentido, ha considerado que hay quien pide la dimisión del ministro por "hablar de un fallo humano dentro de la cadena de hechos" que dieron lugar al siniestro y les importa "bien poco que la pida el que señaló al maquinista en Angrois", en referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien era presidente de la Xunta de Galicia cuando tuvo lugar ese accidente.

PUBLICIDAD

López ha asegurado que "señalar" al ministro "no esclarece el accidente" ni ayuda a proteger a otros viajeros así como que asumir responsabilidad "no es quitarse del medio" sino implementar medidas.

El socialista ha dicho que la Justicia deberá determinar las responsabilidades que corresponda y que la política tiene que aportar "transparencia y recursos".

"El sistema no es perfecto porque nada lo es", ha añadido el diputado, quien ha dicho que para mejorarlo "habrá que arremangarse" y así se recuperará "la confianza" de la ciudadanía.

PUBLICIDAD

A las víctimas, ha dicho, les deben "respeto", algo que "no se proclama en los mítines", sino que se "demuestra en las acciones".

A los trabajadores, ha añadido, les deben "rigor y no bulos" y a la ciudadanía "verdad y un ferrocarril más seguro" que es "en lo que está el Gobierno". EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)