El Premio Cervantes 2026, el más importante de las letras hispanas, se falla hoy

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Madrid, 3 nov (EFE).- El Premio Cervantes 2026, el más importante galardón de las letras hispanas, concedido por el Ministerio de Cultura de España, se da a conocer hoy martes y entre los favoritos suenan nombres como Rosa Montero, Leonardo Padura o Gioconda Belli.

Desde que se concedió por primera vez en 1976 a Jorge Guillén, solo seis mujeres lo han recibido -la última, la uruguaya Cristina Peri Rossi, en 2021-, por lo que cobran fuerza las posibilidades de que sea una escritora la reconocida este año.

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En las quinielas figuran académicas como Carme Riera, Clara Janés o Soledad Puértolas, pero también Rosa Montero, quien estuvo a punto de ingresar en la RAE en 2017, pero finalmente no logró los votos necesarios.

Si la balanza se inclinara por Latinoamérica, una candidata que lleva años entre las favoritas es la nicaragüense Gioconda Belli, o también la mexicana Margo Glantz. Entre los hombres, el cubano Leonardo Padura o el venezolano José Balza.

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El jurado del premio Cervantes, dotado con 125.000 euros, lo componen miembros de la RAE, de las academias de habla hispana, el Instituto Cervantes, la conferencia de rectores universitarios, federaciones de críticos, de hispanistas y de periodistas, entre otros, además de los dos últimos galardonados, en este caso el mexicano Gonzalo Celorio (2025) y el español Álvaro Pombo (2024).

Tras la deliberación, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comparecerá en rueda de prensa, a partir de las 19 horas, en la sede del ministerio, para anunciar el nombre del ganador o ganadora.

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El Cervantes premia una trayectoria consolidada que, "independientemente de su nacionalidad", haya contribuido a "enriquecer el legado literario hispánico".

La tradición desde que se instituyó era que cada año recayera en uno de los dos lados del Atlántico, pero en los últimos años el ritmo ha ido de dos en dos: los españoles Joan Margarit y Francisco Brines (2019 y 2020); la uruguaya Cristina Peri Rossi y el venezolano Rafael Cadenas (2021 y 2022), y los españoles Luis Mateo Díez y Álvaro Pombo (2023 y 2024).

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Tras el premio a Celorio del año pasado, si esta lógica se mantiene correspondería el turno de nuevo a un autor latinoamericano.

Si fuera una mujer, sería la séptima en lograrlo después de María Zambrano (1988), la cubana Dulce María Loynaz (1992), Ana María Matute (2010), la mexicana Elena Poniatowska (2013) y las uruguayas Ida Vitale (2018) y Peri Rossi (2021).

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Tradicionalmente, el ganador recoge su premio de manos de los reyes de España en una ceremonia solemne en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), que se celebra el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro y la conmemoración del fallecimiento del autor del Quijote. EFE