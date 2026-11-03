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El Gobierno apela a la responsabilidad de las familias tras las detenciones de menores vinculados a 'Blocus'

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El Gobierno ha apelado a la responsabilidad de las familias tras el fin de semana, coincidiendo con Halloween, en el que las fuerzas de seguridad han detenido a numerosos jóvenes por promover y participar en las convocatorias de 'Blocus' para realizar actos vandálicos y saquear comercios, como ocurrió en Barcelona el pasado 24 de octubre.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra Portavoz, Elma Saiz, ha ensalzado los dispositivos de Policía Nacional, Guardia Civil y también de policías autonómicas y locales como los Mossos d'Esquadra para prevenir nuevos actos vandálicos de este movimiento que se inspira en las protestas violentas de Francia.

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"Hay una importante labor judicial de cara a transmitir a las propias familias, porque estamos hablando de menores", ha indicado Elma Saiz, en línea con lo que ya expresó el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, tras los graves disturbios en Barcelona del pasado 24 de octubre.

Saiz ha calificado de "muy preocupantes" estas convocatorias a través de redes sociales y se ha dirigido a las familias de los menores para trasladarles un "mensaje de responsabilidad".

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La ministra Portavoz ha reconocido que el Ejecutivo está preocupado por esta espiral de violencia protagonizada por los menores y ha recordado que desde el Gobierno se ha puesto encima de la mesa "importantes medidas para proteger la salud digital" y combatir los discursos de odio en redes sociales.

"Lo que pasa en las redes sociales no es inocuo, nos jugamos mucho como país en ese acceso a las redes sociales de los menores", ha terciado.

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