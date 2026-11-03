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El director del Giro de Italia: "Tener la salida en suelo italiano es fundamental"

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Roma, 3 nov (EFE).- El director de RCS Sport, organizador del Giro de Italia, Luca Guercilena, aseguró este martes a EFE que el regreso de la salida al país es "fundamental", en referencia a la tendencia a internacionalizar el inicio de la prueba, como ha ocurrido en esta competición y en otras europeas, como La Vuelta o el Tour.

"Es muy importante porque, claro, es el Giro de Italia; por tanto, tener la salida, la 'grande partenza', en el suelo italiano, creo que es fundamental", afirmó el dirigente con motivo de la presentación del recorrido de la 110 edición del Giro de Italia, en el Auditorio Parco della Musica de Roma.

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La conocida como 'Corsa Rosa' comenzará el 8 de mayo en Trieste y terminará el 30 en Roma, después de que las dos últimas ediciones se iniciaran en Albania y Bulgaria. Históricamente, fueron 16 las veces que Italia llevó el arranque del Giro al exterior.

La tendencia a internacionalizar las carreras ciclistas es una de las formas que tienen las organizaciones para ganar audiencia, atraer negocio, reforzar su proyección global y expandir el deporte a nuevos territorios, como sucedió con La Vuelta, que llevó sus tres últimas grandes salidas al exterior (Mónaco, Turín y Lisboa).

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Más lejos se ha ido el Tour, que iniciará su próxima edición en Edimburgo, la capital de Escocia (Reino Unido), en la quinta ocasión fuera de Francia en los seis últimos años.

"Como hemos visto, el Friuli Venezia Giulia -cuya capital es Trieste- es una región que dedicó muchísimo al ciclismo en los últimos años y esto es un premio final", agregó.

El Giro de Italia 2027, que prevé una breve incursión en Eslovenia durante la segunda etapa, tendrá 21 etapas y 3.418 kilómetros de recorrido, en la que destacan dos contrarreloj individuales y las míticas ascensiones al Mortirolo y al Monte Zoncolan.

Sobre las dos etapas contra el crono, una novedad respecto a la edición anterior, en la que solo hubo una, Guercilena subrayó que serán "muy importantes" para que los ciclistas contrarrelojistas puedan recuperar tiempo. "Y por eso creo que es un diseño muy particular", defendió.

La etapa de Piani di Bobbio y la del mítico Mortirolo, según él, serán las "fundamentales" para definir la clasificación.

"Pero no olvidamos que el Monte Zoncolan... Puede ser el paraíso o el infierno para todos. Por tanto, la idea es exactamente llegar también a la última etapa de montaña todavía con la posibilidad de ganar", señaló el italiano, con un notable dominio del español.

El director del grupo RCS, que también organiza otras competiciones como el Giro de Lombardia o la Tirreno Adriático, asumió el cargo el pasado 1 de septiembre tras ser responsable del equipo UCI WorldTeam Lidl-Trek.

"Al final está claro que la experiencia que tuve trabajando con equipos por muchos años me ayudó a pensar lo que podría ser bueno para los corredores y para el equipo mismo, y creo que este Giro va a estar seguramente a un nivel que puede ayudar muchísimo a corredores de equipo", recalcó a EFE.

La próxima edición de la competición ciclista italiana recorrerá en total 3.418,9 kilómetros, con 50.250 metros de desnivel, habrá seis etapas para velocistas y siete llegadas en alto.

cee/sam/ism

(vídeo)

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