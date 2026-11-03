Carlo Ancelotti traslada sus condolencias por la muerte del futbolista Jesús de Miguel

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São Paulo (Brasil), 3 nov (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, lamentó este martes el fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y trasladó sus condolencias a los familiares del jugador madrileño y al club tinerfeño.

El exentrenador del Real Madrid publicó un mensaje en redes sociales en el que ofreció su "más sentido pésame" a la familia del futbolista, así como a sus compañeros de equipo.

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En su mensaje, el italiano mandó "mucha fuerza y cariño en estos momentos tan difíciles" a los allegados de Jesús de Miguel. "Que descanse en paz", concluyó. EFE