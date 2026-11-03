Alertan del blanqueamiento de corales en Almería con el mar a 25 grados

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Almería, 3 nov (EFE).- La Asociación Hombre y Territorio (HyT) ha alertado de la aparición de numerosas colonias de coral blanqueadas en aguas de Almería, en el norte del mar de Alborán, un fenómeno que relaciona con el aumento de la temperatura del mar, que a finales de octubre alcanzaba entre 24 y 25 grados, valores inusuales para esta época del año.

El biólogo especializado en corales, buceador y escritor divulgativo Alexis Terrón ha explicado en un vídeo difundido por la organización en redes sociales que sus investigadores están documentando este proceso en ejemplares de Cladocora caespitosa, una especie de coral mediterráneo catalogada como vulnerable y que destaca por su capacidad para formar arrecifes.

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"Estamos constatando un blanqueamiento del coral Cladocora caespitosa. Hemos estado viendo muchas colonias totalmente blanqueadas y otras que empiezan a blanquearse o parcialmente blanqueadas", ha señalado Terrón.

El especialista ha vinculado esta situación con las condiciones térmicas del Mediterráneo y ha explicado que el fenómeno constituye una respuesta de estos organismos ante una alteración de su entorno. "El blanqueamiento de Cladocora caespitosa se produce por una respuesta de la especie frente a un impacto, en este caso el aumento constante de la temperatura", ha indicado.

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Terrón ha llamado especialmente la atención sobre los valores térmicos observados durante las últimas jornadas de octubre, cuando el agua mantenía unas temperaturas que considera anormalmente elevadas para estas fechas. "Estamos a finales de octubre y tenemos una temperatura del mar de 24 o 25 grados centígrados. Para esta época es bastante inusual", ha advertido.

El investigador ha precisado que el blanqueamiento no supone necesariamente la muerte de los corales afectados, puesto que existe la posibilidad de que las colonias se recuperen si desaparecen las condiciones ambientales que han provocado el fenómeno. "Esto no quiere decir que la especie vaya a morir definitivamente, simplemente que el alga que tiene asociado a sus tejidos ha salido del pólipo", ha explicado.

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No obstante, ha advertido de las consecuencias que podría tener la persistencia de estas condiciones para la supervivencia de los ejemplares observados. "Si las condiciones revierten, el coral se puede volver a recuperar. Si no, perderemos todas estas colonias", ha afirmado.

La asociación está realizando un seguimiento de las colonias afectadas y recopilando imágenes submarinas para dejar constancia de su evolución. "Gracias a la carcasa DiveVolk estamos constatando y documentando todo este proceso, que esperemos que tenga un buen final y las colonias se puedan recuperar", ha añadido Terrón.

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La alerta se enmarca en los trabajos del programa MedCoral, impulsado por la Asociación HyT, una entidad ambiental fundada en 2003 que desarrolla proyectos de investigación, conservación y divulgación de la biodiversidad. EFE

mma/vg