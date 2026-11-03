Abascal exige a Sánchez dimitir en vez de esconderse "detrás de sus esbirros": "La responsabilidad es suya"

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "esconderse detrás de sus esbirros" tras la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y le ha exigido hacer lo mismo para "ponerse a disposición judicial".

Puente ha anunciado este martes en la Diputación Permanente su dimisión como titular de Transportes y cabeza de lista al Congreso por Valladolid, una decisión que tomó tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que al menos 69 personas fallecieron.

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"Ábalos, Koldo, el fiscal general, Cerdán, los delegados del Gobierno de Ceuta y Madrid, Zapatero, Paco Salazar, Montse Mínguez, su mujer y su hermano ¡Y ahora Oscar Puente!", ha enumerado Abascal en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha afirmado que Sánchez "se esconde detrás de sus esbirros" pese a que "la responsabilidad es suya".

Abascal ha insistido en que el jefe del Ejecutivo "es el capo de la mafia" y el "cerebro de la organización criminal que nos gobierna": "Su traición mata".

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Por ello, ha instado a los ciudadanos a dar una "respuesta masiva" en las urnas para "sentarle en el banquillo" y recuperar "la esperanza y la dignidad nacional".

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha afirmado que la dimisión de Puente llega "dos siniestros mortales y 116 vidas después".

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