Espana agencias

Abascal exige a Sánchez dimitir en vez de esconderse "detrás de sus esbirros": "La responsabilidad es suya"

Imagen GDU7OPBLF5DVZH6I4AJ4AYWDMA
Guardar

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "esconderse detrás de sus esbirros" tras la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y le ha exigido hacer lo mismo para "ponerse a disposición judicial".

Puente ha anunciado este martes en la Diputación Permanente su dimisión como titular de Transportes y cabeza de lista al Congreso por Valladolid, una decisión que tomó tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que al menos 69 personas fallecieron.

PUBLICIDAD

"Ábalos, Koldo, el fiscal general, Cerdán, los delegados del Gobierno de Ceuta y Madrid, Zapatero, Paco Salazar, Montse Mínguez, su mujer y su hermano ¡Y ahora Oscar Puente!", ha enumerado Abascal en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha afirmado que Sánchez "se esconde detrás de sus esbirros" pese a que "la responsabilidad es suya".

Abascal ha insistido en que el jefe del Ejecutivo "es el capo de la mafia" y el "cerebro de la organización criminal que nos gobierna": "Su traición mata".

PUBLICIDAD

Por ello, ha instado a los ciudadanos a dar una "respuesta masiva" en las urnas para "sentarle en el banquillo" y recuperar "la esperanza y la dignidad nacional".

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha afirmado que la dimisión de Puente llega "dos siniestros mortales y 116 vidas después".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Laura Fernández se reúne con el rey Felipe VI de España y busca atraer inversiones de Airbus a Costa Rica

La mandataria costarricense sostuvo encuentros diplomáticos y empresariales en Madrid, donde abordó temas ambientales, ciberseguridad y nuevas oportunidades para la industria aeroespacial nacional, antes de participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Laura Fernández se reúne con el rey Felipe VI de España y busca atraer inversiones de Airbus a Costa Rica

El príncipe Guillermo viaja hasta el Camp Nou en Barcelona con su hijo, Jorge de Gales, para ver a su equipo favorito: estarán en el palco presidencial

El príncipe heredero de la Corona británica se aficionó al fútbol cuando estaba en el colegio

El príncipe Guillermo viaja hasta el Camp Nou en Barcelona con su hijo, Jorge de Gales, para ver a su equipo favorito: estarán en el palco presidencial

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

El hasta este martes responsable de Transportes ha anunciado su dimisión y también a formar parte de las listas del próximo 29 de noviembre

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

Óscar Puente comparece por el accidente de trenes de Urda, en directo | El ministro de Transportes agradece a Pedro Sánchez su “confianza sin límite”: informó al presidente minutos antes de anunciar su dimisión

La actividad política española vuelve a su curso después de los días de duelo por el accidente de tren. El ministro de Transportes comparece con un respaldo mínimo entre los socios de Gobierno, que al igual que la oposición exigen su salida del cargo

Óscar Puente comparece por el accidente de trenes de Urda, en directo | El ministro de Transportes agradece a Pedro Sánchez su “confianza sin límite”: informó al presidente minutos antes de anunciar su dimisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

Óscar Puente dimite como ministro de Transportes y como candidato a las listas de las elecciones generales del 29-N: “No puedo continuar con dos accidentes de esta gravedad”

Óscar Puente comparece por el accidente de trenes de Urda, en directo | El ministro de Transportes agradece a Pedro Sánchez su “confianza sin límite”: informó al presidente minutos antes de anunciar su dimisión

PP y Vox cuestionan la gestión de Puente por su “falta de empatía” tras el accidente ferroviario de Urda: “Usted hablando de su calvario mientras móviles estaban sonando en esos vagones”

CAF, gobiernos y empresas iberoamericanas se unen en Madrid para pedir más inversión ante catástrofes naturales: “Jamaica perdió en una sola tarde el 40% de su PIB”

Bruselas actualiza su plan ante las crisis y vuelve a recomendar kits de emergencia para tres días

ECONOMÍA

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

Subastan 20 fincas en ocho pueblos de Soria: precios entre 19 y 20.000 euros y terrenos de hasta casi siete hectáreas

El ajo español se enfrenta a un doble golpe en Reino Unido y Marruecos: en juego, más de 30.000 toneladas de exportaciones

Los trabajadores ferroviarios preparan varios días de huelga en Adif y Renfe: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y antes de las elecciones generales”

España vuelve a la carga contra Apple y Amazon por incumplir las órdenes que acompañan a su multa de 194 millones

El FMI alerta de los empleos que la inteligencia artificial puede poner en peligro: los jóvenes, entre los más afectados

DEPORTES

FC Barcelona - Aston Villa, en directo el partido de Champions: Raphinha firma el tercero de los azulgranas para sentenciar el duelo

FC Barcelona - Aston Villa, en directo el partido de Champions: Raphinha firma el tercero de los azulgranas para sentenciar el duelo

Atlético de Madrid - Bayern de Múnich, en directo: Laimer hace el segundo y pone tierra de por medio

Cientos de personas despiden a Jesús de Miguel en la puerta 9 del estadio del Tenerife entre flores, lluvia y silencio: “Siempre serás un chicharrero”

La muerte de Jesús de Miguel puede acabar con Owono en el banquillo por homicidio imprudente: “No hace falta intención de causar daño”

La posible sanción deportiva que le puede caer a Jesús Owono por la roja recibida tras la acción con Jesús de Miguel: de ocho a doce partidos