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69-70. El Casademont sobrevive al Landes en un final de infarto y sigue su aventura

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Redacción Deportes, 3 nov (EFE).- El Casademont Zaragoza sobrevivió este martes a un final de infarto en Mont-de-Marsan ante el Basket Landes, donde logró una victoria por la mínima (69-70) que le abre las puertas a la segunda fase de la Euroliga, con categoría de invictas, gracias a un sobresaliente partido de Mariona Ortiz, Meritt Hempe y Helena Oma.

Aunque las zaragozanas tuvieron un buen arranque de partido, dirigidas por Ortiz y Nadia Fingall, el Landes dio la vuelta al resultado con el juego rápido de Camille Droguet y Murjanatu Musa, asistidas por una gran Trinity San Antonio, la mejor jugadora del equipo francés que en el primer cuarto ya acumuló dos faltas personales (6-5).

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Hempe, mejpr jugadora del mes de octubre de la Euroliga, empezó a aparecer en la pintura, el Casademont lo pedía, y con ocho puntos dio aire a las mañas, de la mano de Veronika Vorackova que, aunque no anotó, estuvo presente en casi todos los puntos (12-15).

Cinco puntos consecutivos de Aleksa Gulbe pusieron el empate en el marcador al inicio del segundo cuarto (17-17) y Mariama Daramy dio la puntilla a un mal parcial de las zaragozanas que, con casi siete minutos por delante, ya estaban en bonus (23-19).

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A pesar de que las jugadoras zaragozanas no se encontraron cómodas en la cancha francesa, ambientada por una incansable charanga en las gradas, y aunque no anotaron un triple en toda la primera parte, lograron irse al descanso por delante gracias a la segunda unidad con Yarden Garzon, Oma y Nerea Hermosa al frente, y a los pases de Ortiz. (32-34).

Las jugadoras del Casademont comenzaron el tercer cuarto de una forma terrible y fueron sometidas por una San Antonio que salió con ganas del descanso y puso un 8-2 de parcial, mientras era Oma quien asumió galones para sostener a las mañas (49-42).

Los colegiados compensaron en uno y otro lado de la cancha decisiones rigurosas y, en medio de jugadas desafortunadas de ambos equipos, emergió la figura de Vorackova, con un triple, de Ornella Banckolé, que tuvo un mal día, y de Laia Flores para recortar distancias (54-53).

Totalmente lo opuesto al anterior, el último cuarto empezó con las jugadoras del Casademont muy enchufadas, aunque cometiendo bastantes faltas de las que las francesas sacaron rédito, y con Oma aprovechando la debilidad defensiva en el poste bajo de una San Antonio cargada de faltas (62-60).

Ortiz igualó el partido desde el tiro libre y el Casademont, tras desperdiciar varias oportunidades para tomar el mando, encontró el camino con una conexión clásica entre la base y Hempe en la pintura, antes de que el desenlace se convirtiera en un pulso de nervios donde las francesas también desaprovecharon sus opciones hasta que Oma, sobresaliente durante todo el partido, dio ventaja a las zaragozanas que ganaron por la mínima (69-70).

- Ficha técnica:

69 – Basket Landes (12+20+22+15): Murjanatu Musa (11), Mariama Daramy (6), Camille Droguet (11), Trinity San Antonio (13) Becky Massey (6) -cinco inicial- Gulbe (12), Macquet (5), Elenga (4) y Pardon (1).

70 - Casademont Zaragoza (15+19+19+17): Nadia Fingall (8), Mariona Ortiz (4), Merritt Hempe (21), Ornella Bankolé (2), Veronika Vorackova (7) -cinco inicial- Flores (2), Brito (3), Oma (15) Garzon (4) y Hermosa (4).

Árbitros: Ozlem Yalman (Turquía), Alessandro Perciavalle (Italia) y Romana Rea Car (Austria).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo A de la Euroliga Femenina disputado en el Espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan (Francia). EFE

paf/sab

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