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17 años de la desaparición de Lourdes García Carreño: su coche, clave para reabrir el caso

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Almería, 3 nov (EFE).- Lourdes García Carreño desapareció hace 17 años en Roquetas de Mar (Almería). Esta pasada semana habría cumplido 52 años. Su caso no se ha olvidado y ahora los investigadores han puesto el foco en el coche que ella conducía el último día que se la vio, el 3 de octubre de 2009, porque podría ser clave en la resolución del caso.

Esta mujer estaba a punto de cumplir 35 años y trabajaba en una gasolinera de Cepsa en Roquetas del Mar. Ese 3 de octubre había acabado su jornada laboral y se subió a su coche para dirigirse a su domicilio en El Parador de las Hortichuelas. En ese trayecto se perdió su pista.

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Desde el primer momento los investigadores barajaron como hipótesis más probable una desaparición involuntaria con visos de criminalidad, según han recordado a EFE fuentes próximas a las pesquisas.

Pocos días después de su desaparición, el vehículo de Lourdes fue encontrado en un lugar próximo a la plaza de toros de Roquetas del Mar.

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Dentro estaban algunas de sus pertenencias, las llaves estaban puestas en el contacto y los seguros de las puertas alzados. Eso hizo sospechar de que alguien había movido el coche intencionadamente para dejarlo en ese lugar.

Aunque se analizó concienzudamente, no se halló ningún indicio que permitiera abrir una línea de investigación clara.

El cuerpo tampoco apareció y la esperanza de que pertenecieran a ella unos restos óseos de una mujer hallados cerca de un invernadero en El Ejido (Almería) se desvaneció rápidamente.

Ahora, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil creen que el vehículo podría ser determinante para reabrir el caso y contribuir a su esclarecimiento.

Según las fuentes consultadas, estos agentes han analizado de nuevo el vehículo y han utilizado nuevas técnicas de análisis y de detección de perfiles genéticos que en 2009 no existían o no se conocían y que ahora pueden aportar luz a la investigación.

Y no sería la primera vez porque los investigadores mantienen la esperanza de que pueda ocurrir en este caso como sucedió con el de Elisa Abruñedo.

Casi diez años después de haber sido violada y asesinada, la Guardia Civil detuvo al presunto autor de esta mujer, que entonces tenía 49 años y cuyo cuerpo desnudo fue hallado el 1 de septiembre de 2013 en Cabanas (A Coruña). Esas técnicas fueron determinantes, como confían los investigadores que lo sean en el caso de Lourdes García Carreño. EFE

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