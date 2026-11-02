Una plataforma vecinal organiza una jornada contra el Mundial de Fútbol en San Sebastián

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San Sebastián, 2 nov (EFE).- La Plataforma de Donostiarras por el Decrecimiento Turístico, Bizilagunekin, ha organizado una jornada contra la celebración del Mundial de Fútbol 2030 en San Sebastián, que tendrá lugar el próximo 5 de diciembre bajo la premisa de que renunciar a este evento supondría "anteponer el bienestar ciudadano a los intereses privados".

Bizilagunekin explica en un comunicado que este 'Día contra el Mundial' servirá para "analizar sus consecuencias" y "expresar en la calle" el rechazo a "su celebración en Donostia por el grave riesgo de agravar la turistificación".

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El citado colectivo recuerda además que en los próximos días está prevista "una visita de la FIFA y puede que lleguen noticias y decisiones sobre la posibilidad de que el Mundial de Fútbol masculino 2030 se juegue en Donostia y en Bilbao".

El pasado octubre, la FIFA anunció su intención de visitar al menos nueve ciudades en España entre noviembre y diciembre (entre ellas Bilbao y San Sebastián), para la selección de sedes del Mundial 2030, en una ronda que también llevará a sus emisarios a inspeccionar varios territorios en Portugal y Marruecos.

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En su nota, Bizilagunekin explica ahora que, aunque la celebración del pasado Mundial en los EEUU, México y Canadá atrajo "la atención de millones de personas", también puso de manifiesto "otra realidad" como "un elevado gasto público, gentrificación, racismo, denuncias sobre los derechos de la ciudadanía y un debate sobre los oscuros intereses de la FIFA".

"En Donostia, ante el riesgo de convertirnos en sede de este espectáculo dentro de cuatro años, deberíamos prestarle especial atención", recalca.

La plataforma ha alertado además del "riesgo" de que este evento deportivo agrave problemas como "la turistificación, las dificultades de acceso a la vivienda, la mercantilización del espacio público, la masificación", junto a otros "efectos" que podría tener "en la vida cotidiana" de los ciudadanos.

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Incide además en la "contradicción" que, a su entender, supone que "las instituciones que presentaron la candidatura conjunta de Donostia y Bilbao admitan exigencias inaceptables de la FIFA" para su celebración, como "un elevado coste económico, la obligación de realizar nuevas inversiones, la necesidad de adaptar normativas, la exclusión del euskera, las limitaciones para organizar otros eventos y las exenciones fiscales".

"Renunciar al Mundial no sería un fracaso sino anteponer el bienestar ciudadano a los intereses privados", concluye la nota, que próximamente dará a conocer la programación completa de la jornada programada. EFE

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