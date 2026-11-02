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Un asentamiento romano del siglo I sale a la luz en el yacimiento de San Esteban de Murcia

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Murcia, 2 nov (EFE).- El yacimiento arqueológico de San Esteban, en Murcia, ha sacado a la luz restos estructurales de un asentamiento romano del siglo I hasta ahora desconocido, un hallazgo que amplía la secuencia histórica de este enclave, donde también se ha constatado una ocupación medieval entre los siglos X y XIV.

Los restos romanos han aparecido en dos de los 58 sondeos arqueológicos realizados desde marzo, en excavaciones que han alcanzado el nivel freático, situado unos dos metros por debajo del resto del área intervenida.

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Según ha dicho este lunes el director de los trabajos, Clemente López Sánchez, la abundancia de cerámica permite situar con un 99,9 % de probabilidad un asentamiento romano en la zona.

Los trabajos han permitido asimismo adelantar al siglo X el inicio de la ocupación del arrabal medieval, inicialmente datada entre los siglos XII y XIII, y prolongarla hasta el XIV. Entre los hallazgos figuran sistemas de calefacción por suelo radiante, lucernas, cerámicas de importación, objetos domésticos, una moneda romana y un pequeño ídolo con inscripciones neocúficas.

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Finalizados los sondeos, el proyecto de recuperación y musealización contempla construir una plaza sobre los restos. Las obras, financiadas por el Estado, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma, comenzarán próximamente y tendrán un plazo de ejecución de 38 meses. EFE

vv/bc/oli

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