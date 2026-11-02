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Queens of the Stone Age presentarán en junio su nuevo disco en Bilbao, Sevilla y València

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València, 2 nov (EFE).- La banda estadounidense de rock Queens of the Stone Age presentará su nuevo disco, 'Perfecth', en una gira europea que en junio de 2027 recalará en las ciudades españolas de Bilbao (día 16), Sevilla (20) y València (21), informa la promotora Live Nation y recoge la web oficial de la banda.

El grupo formado a finales de los 90 en California y que lidera Josh Homme junto a Troy Van Leeuwen, Michale Shuman, Dean Fertita y Jon Theodore llevará al escenario su "inconfundible sonido y sus magnéticas actuaciones" en directo, combinando canciones de su nuevo trabajo con temas de las distintas etapas de su extensa trayectoria, informan este lunes desde la organización.

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Producido por Josh Homme y el también miembro de la banda Michael Shuman, 'Perfecth' es un álbum que explora el amor en sus múltiples formas: el amor por su familia, los amigos y otras personas que dejan huella en nuestras vidas. Sus nueve canciones recorren tanto los vínculos que pueden llevarnos al límite como aquellos que nos ayudan a reconstruirnos.

El disco nace del espíritu del kintsugi, el arte japonés de reparar piezas de cerámicas rotas rellenando sus grietas con oro. Una filosofía que entiende que aquello que se ha quebrado puede adquirir una nueva belleza a través de su reparación. En 'Perfecth', esta idea se convierte en una metáfora de la evolución colectiva de la banda y de la claridad alcanzada tras un proceso de transformación.

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Grabado a lo largo de sesiones en distintos lugares, desde Nueva Orleans hasta Los Ángeles, el álbum se mueve con entre sonidos intensos y atmosféricos, pasajes sombríos y amenazantes, momentos delicados y composiciones de carácter extraño e imprevisible.

“Cada canción parece venir de un mundo diferente”, explica Josh Homme. “Y es intencionado, porque trata de unir todas estas emociones que giran en torno al amor, el deseo, la insensatez y la especie de sabiduría que llega como regalo de todo ello”.

Con este nuevo disco, Queens of the Stone Age continúa ampliando su universo musical con un trabajo que conecta con las diferentes piezas de su trayectoria y las convierte en una nueva expresión de su identidad artística, señala la web.EFE

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