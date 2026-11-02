PP cree que el trasvase de voto de PSOE a PP será determinante para la victoria de Feijóo

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Madrid, 2 nov (EFE).- El PP está convencido de que el trasvase de voto del Partido Socialista al Partido Popular será determinante para la victoria de Alberto Núñez Feijóo el próximo 29N, una tendencia que ha ido aumentando en las últimas semanas, incluso antes del accidente ferroviario de Urda.

Así lo ha detectado el PP, señalan fuentes de Génova, en sus encuestas internas. Todavía es pronto para analizar el posible impacto de la tragedia ferroviaria que ha dejado al menos 69 muertos, pero ya en la encuesta anterior al accidente (hecha entre el 5 y el 19 de octubre) el trasvase de voto se situó en el 7,8 %, frente al 5,9 % de la encuesta previa.

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Y Urda, señalan los populares, sólo aumentará esta cifra porque después de lo sucedido es "complicado" sentirse de centro moderado y votar a este PSOE.

Es difícil que el próximo 29N la gente vote sin acordarse de Urda, señalan estas fuentes, y, aunque el nombre del ministro Óscar Puente sólo va a aparecer en las papeletas de Valladolid, en la cabeza de los votantes el número uno sera Puente y votar al PSOE supondrá avalarlo como ministro.

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Así, la gente que estaba en el bloque de Sánchez y pase al de Feijóo, la gente de centro, es la que puede determinar las elecciones, estiman. En resumen, agregan, el PSOE de Sánchez ha logrado que todo el centro político sea patrimonio del Partido Popular.

El PP no tiene previsto hacer cambios sustanciales en su campaña tras Urda, señalan las fuentes de Génova, y el partido de Feijóo está donde estaba hace una semana: en reivindicar a un candidato solvente, con un discurso sereno y no frívolo.

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En otros partidos, antes de Urda, se hablaba de la actividad sexual de Irene Montero o de Pedro Sánchez tras sus entrevistas en La Revuelta, pero ahora la tragedia los ha devuelto a la realidad.

Por ello será el PSOE quien tendrá que cambiar su campaña, ya que las "bromitas" y los "bailes" están "guay" hasta que hay un accidente de tren, afirman el Génova.

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Así, si Sánchez no baila a partir de ahora será porque los entierros le van a obligar a dejarlo, señalan estas fuentes, quienes aseguran que los de Feijóo siempre han criticado la política del espectáculo.

Tras los tres días de luto, el PP ha decidido volver a la precampaña este lunes con un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y Feijóo no aparecerá en un mitin hasta el próximo sábado, en Valladolid. EFE

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