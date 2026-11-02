Pérdidas del 70 % en hostelería y hasta 10.000 euros en comercios de València por 'Blocus'

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València, 2 nov (EFE).- El cierre de comercios en el centro de València el pasado sábado por la tarde ante la amenaza de disturbios del movimiento 'Blocus', que finalmente no se produjeron, y las medidas de protección que adoptaron los locales generaron pérdidas del 70 % del volumen de negocio en hostelería y de hasta 10.000 euros en comercio, según las primeras estimaciones.

Distintas asociaciones consultadas por EFE han destacado la coordinación con el Ayuntamiento de València y con la Delegación del Gobierno, que les trasladaron recomendaciones y medidas de precaución, y han asegurado que la prioridad era garantizar la seguridad de empleados y clientes, tras lo que empiezan a cuantificar los perjuicios económicos.

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El presidente de la Federación de Hostelería Valencia, Manuel Espinar, ha indicado que para este sector tener que cerrar o reducir la actividad un sábado supone "un importante perjuicio económico", y estiman que se ha producido "alrededor del 70 % de pérdida de volumen de negocio respecto a un sábado normal", además de que este coincidía con Halloween.

Ha indicado a EFE que, además de los locales hosteleros que cerraron, "un 40 %" de los del centro, los que siguieron abiertos registraron una afluencia de público "muy inferior a la habitual, debido al clima de temor e incertidumbre generado entre la ciudadanía y a las propias recomendaciones municipales de evitar desplazamientos al centro de la ciudad".

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Ha asegurado que el servicio de comidas "también se vio afectado, con descensos de clientes superiores al 35 % en algunos establecimientos", y ha lamentado el "enorme daño" en la hostelería, que además del "perjuicio inmediato" ve que su actividad puede "verse condicionada de forma repentina" por situaciones que "pueden volver a producirse en el futuro".

Desde la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de València, su vicepresidente, Alfredo González, ha señalado que aún están cuantificando las consecuencias económicas del cierre del sábado por la tarde y de las medidas de seguridad, si bien les han informado ya de gastos de entre 1.000 y 10.000 euros, en función del tipo de local.

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Ha precisado que entre los 500 comercios asociados tienen desde joyerías a tiendas de indumentaria, de trajes de novias, locales de hostelería o pequeñas tiendas, y ha destacado "la generosidad" del pequeño comercio, ya que casi todo cerró el sábado a partir de las 16 horas, siguiendo las indicaciones que les dieron, por la seguridad de empleados y clientes.

González ha señalado a EFE que hubo comercios que protegieron sus instalaciones con tablones de madera, pero otros pusieron "puertas de hierro", y ha considerado que la pérdida económica "real" puede ser superior a la inicialmente estimada, pues hubo gente que "se asustó y se quedó en casa" desde el jueves por la tarde en lugar de ir a comprar.

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El presidente de Confecomerç, Rafael Torres, ha aludido a "un impacto importante sobre el comercio valenciano", pues en torno a dos tercios tenían previsto no abrir el sábado o cerrar a las 16 horas, a lo que hay que sumar los costes extraordinarios de numerosos establecimientos para proteger escaparates y reforzar su seguridad.

Se ha referido asimismo al lucro cesante derivado de la pérdida de ventas en un fin de semana especialmente favorable para el consumo, al coincidir con el fin de mes y el cobro de nóminas, y ha instado a abrir una "reflexión seria" sobre cómo afrontar amenazas similares en el futuro.

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"No podemos permitir que las amenazas de unos grupos violentos, dispuestos a saquear comercios, provocar destrozos o enfrentarse a la policía, consigan paralizar la actividad económica y la vida de una ciudad", ha afirmado Torres, quien ha instado a recuperar la tranquilidad ahora que viene el Black Friday, la Navidad y posteriormente las rebajas, que pueden suponer el 30 % de las ventas anuales. EFE