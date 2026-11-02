Otro cayuco en El Hierro eleva a 510 los inmigrantes llegados a Canarias

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Actualiza la información NA1086 con la llegada de una nueva embarcación a El Hierro con 19 inmigrantes.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 nov (EFE).- Un nuevo cayuco con 19 personas de origen subsahariano en la isla de El Hierro eleva a 510 los inmigrantes llegados a Canarias desde la noche del sábado en ocho embarcaciones, ha informado Salvamento Marítimo.

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Además de esta última, otras siete embarcaciones con inmigrantes han alcanzado las costas canarias en las últimas horas, tres de ellas en El Hierro y cuatro en Lanzarote.

En una de ellas, han fallecido siete personas que iban en una neumática con 139 inmigrantes y fue rescatada esta madrugada a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife (Lanzarote).

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De los fallecidos solo se han recuperado dos cadáveres que seguían en la embarcación, ya que los otros cinco fueron arrojados por la borda al Atlántico en circunstancias que aún estan por aclarar, de acuerdo con el testimonio de los supervivientes.

La Guardamar Urania rescató la embarcación hacia las 5:20 horas, con 132 supervivientes, 120 hombres y 12 mujeres, y los ha conducido a Lanzarote.

Además de esta neumática, a El Hierro han llegado 107 inmigrantes que viajaban a bordo de un cayuco rescatado a unos 9 kilómetros de la isla en la tarde noche del sábado.

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También, la Salvamar Acrux ha rescatado a primera hora de este lunes otra embarcación con 59 varones magrebíes, a 8 kilómetros de la costa norte de Lanzarote, que ha sido conducida a puerto.

Igualmente, la Salvamar Al Nair ha rescatado otras dos neumáticas, una con 35 varones y otra con 36, todos magrebíes, en la costa de Lanzarote.

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Asimismo, la Salvamar Navia ha trasladado un cayuco con 90 inmigrantes al puerto de La Restinga, en El Hierro, adonde han llegado a las 7:45 horas; y otro con 19 personas ha llegado al mismo lugar sobre las 10:25 hora canaria, tras ser escoltado por la Salvamar Diphda. EFE

(foto) (vídeo)