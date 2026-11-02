Núñez (PP) pide investigación del Gobierno junto a la judicial: "España tiene derecho a saber la verdad"

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El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este lunes la apertura de una investigación gubernamental en paralelo a la judicial para esclarecer las circunstancias del accidente ferroviario de Urda (Toledo) porque "España tiene derecho a saber la verdad".

"Creo que España tiene derecho a saber la verdad. Creo que iniciar una investigación gubernamental es absolutamente fundamental en paralelo a la investigación judicial", ha afirmado Núñez a la entrada de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

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El dirigente regional del PP ha destacado que Castilla-La Mancha está especialmente afectada por la tragedia, que ha dejado numerosos fallecidos. "España está tremendamente dolida, Castilla-La Mancha está especialmente dolida", ha señalado, antes de trasladar su solidaridad y pésame a las víctimas y su cariño a las familias que todavía tienen personas ingresadas en hospitales o que aún no han podido identificar a sus familiares fallecidos.

ESPERA "MUY POCO" DE LA COMPARECENCIA DE PUENTE

Preguntado por la comparecencia del ministro de Transportes este martes en la Diputación Permanente del Congreso, Núñez ha asegurado que tiene pocas expectativas sobre las explicaciones que pueda ofrecer. "La verdad es que espero muy poco mañana de Óscar Puente. Creo que ha quedado demostrada su incapacidad de gestión", ha manifestado.

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En este sentido, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha pedido que los responsables políticos abandonen el "relato" y se centren en la gestión y en los problemas que preocupan a los ciudadanos, "políticos que se alejen del titular en un medio de comunicación y que estén en los temas que importan".

Asimismo, ha criticado a quienes, a su juicio, buscan protagonizar titulares y realizar anuncios sin que después exista una gestión efectiva de lo público: "Ya está bien de esa política del anuncio, ya está bien de esa política del relato, ya está bien de esa política del titular en la que vemos que detrás no hay nada".

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Finalmente, Paco Núñez ha reivindicado la necesidad de "gestión, coherencia, rigor y trabajo", cualidades que a su juicio "ya no lo puede aportar ningún dirigente del Partido Socialista"