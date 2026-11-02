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Marc Márquez tendrá su primera 'bola de partido' en Catar

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 2 nov (EFE).- El español Marc Márquez, que sumó en el Gran Premio de Malasia su victoria número 80 en MotoGP y la séptima de la temporada 2026, va a disfrutar de su primera 'bola de partido' en la próxima cita del Campeonato del Mundo, el próximo fin de semana en Catar.

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Bien es cierto que a todo ello ha contribuido la lesión de un Jorge Martín que intentó correr en Malasia, pero la fractura del radio de su brazo derecho no le permitió manejar su moto con la determinación necesaria, lo que le hizo abandonar la carrera malasia después de los primeros libres y que, quizás, también condicione su presencia en Catar.

Márquez se podría decir que cerró un fin de semana casi perfecto, pues supo atacar cuando era necesario y conservar cuando las condiciones lo exigieron.

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Ese fue el caso de la carrera 'sprint', en la que las condiciones del asfalto, con la llegada de una tímida lluvia, así lo sugirieron.

Alex Márquez tiró camino de la victoria, pero un error le hizo rodar por los suelos y dejó la batalla por el triunfo en manos de Pedro Acosta y de su hermano, que optó por dejar hacer a su rival, sin arriesgar más que lo estrictamente necesario, lo que a la postre le hizo adoptar el modo conservador y conformarse con el segundo puesto.

Cronológicamente, Marc Márquez, que sólo había ganado en dos ocasiones en Sepang, en 2014 y 2018, buscó la 'pole position', pero se la arrebató en el último momento su propio hermano, Alex Márquez, con Pedro Acosta en la tercera posición

Así llegaron a la carrera 'sprint' ya conocida y con el siguiente reto puesto en el gran premio, aunque ya desde los entrenamientos libres matinales se pudo ver que Marc Márquez lo tenía muy claro.

El líder del mundial esperó hasta los cinco minutos finales del 'warm up' para salir a pista y, tras la primera vuelta de lanzamiento, protagonizó dos vueltas rápidas que fueron las mejores de la categoría en esos instantes, lo que dejó claro que tenía ritmo y velocidad como para luchar por la victoria.

Y así fue. Al apagarse el semáforo rojo el domingo, Marc Márquez salió dispuesto a sorprender a su hermano en la primera curva y, aunque Alex intentó recuperar la posición, no pudo. Ahí se acabó la carrera.

Marc Márquez se fue camino de la victoria, la séptima de la temporada y la octogésima en MotoGP, que le deja a un paso de su décimo título mundial de motociclismo, lo que ya le pondría, definitivamente, por delante de su 'acérrimo' rival en esta época del motociclismo, el italiano Valentino Rossi, y sólo por detrás del italiano Giacomo Agostini (15) y el español Ángel Nieto (12+1).

Nueva carrera de Moto2 y nuevo recorte en la lucha por el liderato del mundial del español Izan Guevara sobre Manuel González, aunque ninguno de los dos pasó por su mejor momento en Sepang.

La victoria recayó, por segunda vez en 2026, en el hispanocolombiano David Alonso, por delante de su compañero de equipo Daniel Holgado y de Ángel Piqueras, que se subió al podio de Moto2 por primera vez en su carrera deportiva.

Otro foco de interés era ver el desenlace de la pelea entre Guevara y González, que por ese orden acabaron en la cuarta y quinta posición, respectivamente, lo que deja al primero a sólo 3,5 puntos del segundo, lo que significa que, con tres grandes premios por delante, todo está por decidir en Moto2.

El español Máximo Quiles ya tiene en el bolsillo el título de Moto3, pero su ambición es tan grande como su talento y en Sepang sumó su undécima victoria de la temporada, un hito deportivo sólo superado por David Alonso en 2024, cuando logró 14 triunfos, que el joven murciano podría igualar si vence las carreras que restan por disputarse. EFE

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