Liverpool se acerca al título y Peñarol pone en riesgo la Tabla Anual

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Montevideo, 1 nov (EFE).- Liverpool dio un nuevo paso hacia la conquista del Torneo Clausura uruguayo al lograr una nueva victoria que lo mantuvo como líder a falta de dos jornadas por disputarse.

Peñarol volvió a dejar puntos por el camino y este lunes Deportivo Maldonado podría alcanzarlo en la cima de la Tabla Anual acumulada si gana en el duelo que cerrará la decimotercera fecha.

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Liverpool venció este domingo por 2-0 a Juventud con doblete de Federico Martínez y llegó a 30 unidades, dos más que las que acumula su más inmediato perseguidor.

El conjunto dirigido por Jorge Fossati ganó su tercer juego consecutivo y su capitán es el gran responsable de que el Negriazul esté cerca del título.

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En las dos anteriores jornadas, Liverpool venció por 1-0 a Peñarol y por idéntico resultado a Nacional en juegos que también se resolvieron con goles de Martínez.

También en esta fecha, Montevideo City Torque venció por 1-2 a Boston River con anotaciones de Braian Andrade y de Nahuel Da Silva y quedó a dos puntos del líder y expectante de que este pierda puntos en los próximos juegos.

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Nacional venció por 1-2 a Danubio con dos tantos de Maximiliano Gómez y Defensor Sporting derrotó por 0-2 a Progreso con goles de Erico Cuello y Nicolás Wunsch.

Estos resultados sellaron el descenso de dos equipos que ganaron el Campeonato Uruguayo de Primera División.

Danubio es junto a Defensor Sporting uno de los clubes que más veces lo obtuvo, tras los dos grandes, al haberlo ganado en cuatro oportunidades (1988, 2004, 2006-2007 y 2013-2014), mientras Progreso lo hizo en una (1989).

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Nacional se mantiene en la lucha por el título, aunque está a cuatro unidades de Liverpool cuando solo quedan seis por jugarse.

Peñarol igualó 1-1 el sábado con Montevideo Wanderers en un duelo que el 'Bohemio' comenzó ganando gracias a un gol de Facundo Labandeira y el conjunto de Diego Aguirre igualó sobre el final gracias al colombiano Luis Angulo.

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Con este resultado, Peñarol llegó a 65 puntos en la Tabla Anual acumulada y se mantuvo como único líder, aunque Deportivo Maldonado podría alcanzarlo si gana este lunes ante Albion.

Central Español derrotó por 1-2 a Cerro y Racing superó por 3-1 a Cerro Largo. EFE