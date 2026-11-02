La CUP acusa al Govern de "vulnerar derechos básicos" por el dispositivo policial contra 'Blocus'

02/11/2026 La portavoz de la CUP, Su Moreno POLITICA CUP

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La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha acusado al Govern de "vulnerar derechos básicos" por el dispositivo policial establecido este sábado en Barcelona y otras ciudades catalanas ante las diversas convocatorias del grupo 'Blocus' y los posibles disturbios, que acabó con 2.264 personas identificadas.

En una rueda de prensa este lunes, ha criticado que se produjo una "militarización" de las calles, por lo que ha pedido explicaciones urgentes y la comparecencia de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, explica el partido en un comunicado.

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Considera que las identificaciones a jóvenes fueron intimidatorias y con un "sesgo racial".

"Las convocatorias de los últimos días no pueden ser la excusa para que el Govern del PSC aplique un recorte masivo e indiscriminado de derechos", ha añadido.

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El partido pide explicaciones por "las actuaciones de los Mossos d'Esquadra, la publicación de videos de detenciones de menores y la petición de datos a centros educativos", y alertan de lo que consideran una agenda de control social antes de la huelga general del 11 de noviembre.

SISTEMA FERROVIARIO

En referencia al sistema ferroviario de Catalunya califica la situación de insostenible y ha criticado al ministro de Transportes, Óscar Puente, por preocuparse de "la alta velocidad entre Barcelona y Madrid mientras Rodalies acumula meses de descontrol y miles de personas afectadas".

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"En todos los meses de descontrol de Rodalies, Puente ha escondido la cabeza y no ha dado ningún tipo de explicación", ha afirmado, y ha pedido la transferencia completa de Rodalies a la Generalitat.