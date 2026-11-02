Javi Torralba: “Para ganar en Estambul hay que hacer un partido perfecto”

Guardar

Valencia, 2 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Javi Torralba, recordó este lunes las dificultades que existen para lograr el triunfo en la pista del Fenerbahce y reconoció que las jugadoras deben estar preparadas para afrontar un ambiente que definió como “hostil”.

“El objetivo de Valencia es ser competitivo siempre. Somos conscientes de que para ganar aquí hay que hacer un partido perfecto, pero vamos a trabajar para buscar ese partido. Los antecedentes son los que son, pero hay que estar preparadas para un ambiente hostil ante un equipo que juega muy bien”, explicó Torralba en declaraciones facilitadas por el club.

PUBLICIDAD

El Valencia Basket se enfrenta este martes en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Euroliga a un Fenerbahce al que no ha podido ganar en ninguno de los diez enfrentamientos previos en esta competición.

Torralba compartió algunas de las claves para lograr la victoria y destacó el control las pérdidas y la defensa. “Tenemos que evitar que ellas puedan sumar fácil al contraataque y obligarlas a jugar en cinco por cinco, endurecer y ensuciar mucho el partido para hacerlo denso a nivel defensivo y ser valientes en ataque”, explicó.

PUBLICIDAD

“En esta segunda fase nos toca empezar a viajar y vamos a ver cómo se adapta el equipo a eso con la fatiga física y mental que implica. Estamos dando pasitos hacia adelante y espero una mejoría con respecto a la primera fase”, valoró el técnico ‘taronja’ sobre la fase de grupos de la competición europea. EFE

cma/nhp/jpd