Isabel Coixet: "Sé lo que es la precariedad y compartir un baño con 14 personas"

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Isabel Laguna

Cádiz, 2 nov (EFE).- La cineasta catalana Isabel Coixet ha tenido "la suerte" de reescribir su pasado en su nueva serie, 'Alguien debería prohibir los domingos por la tarde', protagonizada por una joven que va a París con una beca para estudiar cine y que, según ha contado, se parece mucho a la persona que era ella cuando fue a formarse a la capital francesa y conoció la precariedad: "Sé lo que es compartir un baño con 14 personas".

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Coixet ha presentado este lunes en la cuarta edición del South International Series Festival de Cádiz, la que es, tras 'Foodie love', su segunda serie, que se estrena en España el próximo día 10 en el canal de cine independiente SudanceTV.

En sus ocho episodios, la tragicomedia francesa sigue a Louise (Liv Henneguier), una aspirante a directora de cine que se instala en París tras conseguir una beca que le permitirá trabajar bajo la tutela del reconocido cineasta estadounidense Ted Mackey (Tim Robbins) y cuya vida cambia cuando conoce a las dos personas (Clara Bretheau y Théo Christine) que le ofrecen compartir su piso, con la condición de que cada domingo por la tarde vea con ellos una película triste.

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En la presentación, Coixet ha contado que en la protagonista hay "todo" de la persona que era ella cuando fue con una beca a estudiar a París: "las ganas, la ilusión, la inocencia a pesar de todo".

"He tenido la fortuna de reescribir mi pasado, la vida que me hubiera gustado tener", ha confesado tras recordar que fue a estudiar a París en una época en la que las españolas allí eran solo "las chachas" y sin apenas hablar francés.

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Pasó en la capital francesa nueve "meses de soledad", un periodo "duro" en que conoció de cerca la precariedad, una experiencia que ahora agradece llevar en su "mochila".

Coixet ha dado a su serie el mismo título que a un libro de artículos y a su pódcast, sin pararse a pensar que fuera demasiado largo para el público: "No podemos continuar dándole al público cosas fáciles porque nos vamos a volver más bobos todavía".

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Cree que la melancolía y la "angustia" que tiñe los domingos por la tarde es algo que comparte con la mayoría de las personas, vivan donde vivan.

En el tono "agridulce" que reconoce que tiene toda su obra, Coixet, de 66 años, se sumerge en muchos temas y, especialmente, en el mundo de los jóvenes de hoy.

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Para ella, una de las "grandes ventajas" que le hacen seguir haciendo cine es la libertad que le da "ser otra persona".

"Debo ser una camaleón. Soy una persona muy curiosa, a veces me levanto y tengo 7 años y otras 100 años. Todos llevamos dentro a todas las personas que hemos sido, somos como el camarote de los hermanos Marx".

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La serie también es una reflexión sobre el cine. En el primer capítulo el personaje de Tim Robbins dice una frase que a él le gusta reiterar: el cine está ya "de funeral".

Coixet no cree que sea así. Ella asegura que sigue "creyendo en el cine".

"Me pasa que a la industria cada vez la entiendo menos", dentro de ese sistema que rigen plataformas que están en manos de personas "que no aman el cine o las series" y que lleva al sistema a "la esclavitud del algoritmo".

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Ella está en la resistencia: "Mi animal espiritual es la anguila, que va sorteando; cuando parece que no va a poder pasar, pasa. Soy un ejemplo de supervivencia, amo lo que hago".

Coixet ha contado con un equipo que en un 85 por ciento estaba formado por mujeres para grabar esta nueva serie y en la que ha disfrutado de trabajar en París como lo hace en cualquier sitio: "Me lo paso muy bien rodando donde sea. Me sueltan donde sea y se me ocurre algo".

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Pensó que Liv Henneguier tenía que ser su protagonista después de verla interpretar en una serie el papel de la hija de un violador en serie francés.

La actriz, por su parte, ha contado que Isabel Coixet, sabiendo que ella quiere ser también directora de cine, le propuso que se tomara el rodaje "como una escuela de cine". "Y efectivamente me lo tomé al pie de la letra. He tomado nota de todos y cada uno de sus consejos". EFE

(Foto) (Vídeo)