Investigan el hallazgo de un cadáver flotando en una playa de Almuñécar (Granada)

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Motril (Granada), 2 nov (EFE).- La Guardia Civil investiga el hallazgo este lunes del cadáver de un hombre que estaba flotando, vestido con un neopreno, en las cercanías de la playa de Fuentepiedra, en el término municipal de Almuñécar (Granada).

El hallazgo se ha producido pasadas las 9:00 horas y hasta el lugar de los hechos han acudido agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las investigaciones.

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Según ha confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, al cuerpo hallado no presenta signos de violencia. Será la autopsia la que determine las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo fue avistado por una persona que paseaba por la playa de Fuentepiedra, en el término municipal de Almuñécar y dio aviso a la Policía Local.

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El cadáver fue rescatado por un agente de la Policía Local y por otra persona que se encontraba en la zona. Utilizaron para ello una tabla de paddel surf, con la que consiguieron trasladar el cuerpo posteriormente hasta la orilla.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Almuñécar se ha hecho cargo de la investigación. EFE

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