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Expertos estudiarán crear un proyecto de observación de las lenguas española y portuguesa

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Logroño, 2 nov (EFE).- Una treintena de expertos analizarán la creación de un proyecto conjunto de observación de las lenguas española y portuguesa, dentro de la II Conferencia Internacional de Observatorios de las Lenguas, las Culturas y la Comunicación, que se celebrará los próximos días 5 y 6 de noviembre en La Rioja.

Estos especialistas pertenecen a observatorios del español y centros de análisis de las lenguas, y analizarán las posibilidades de colaboración de entidades iberoamericanas para crear este proyecto conjunto e intercambiarán información sobre sus proyectos y actividades, ha informado este lunes el Gobierno de La Rioja en una nota.

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Esta II Conferencia Internacional, organizada por el Observatorio Global del Español -liderado por el Instituto Cervantes en colaboración con el Gobierno riojano- dará continuidad al trabajo iniciado en el primer encuentro, celebrado en mayo de 2025 en San Millán de la Cogolla (La Rioja).

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, pronunciará la conferencia inaugural, titulada ‘El Instituto Cervantes y la observación de la lengua española’, a la que seguirá la presentación del borrador del documento de principios de organización de la red.

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Este documento servirá de base para establecer su estructura y definir los mecanismos de funcionamiento y participación de las entidades integrantes.

Durante dos jornadas se celebrarán distintas mesas de trabajo, entre ellas la dedicada a los observatorios especializados en contenidos genéricos relacionados con la lengua española, la cultura hispánica y el hispanismo.

También se abordará el trabajo de los centros centrados en diferentes áreas geográficas, como Europa, América Latina y el Caribe, Estados Unidos y los contextos orientales y africanos.

Al día siguiente, se analizará la actividad de los observatorios especializados en ámbitos como la información y los medios, la terminología, la cultura, el periodismo científico y la ciencia y la tecnología.

En esta jornada se abordarán las posibilidades de establecer una colaboración entre entidades iberoamericanas para desarrollar un proyecto conjunto de observación del español y el portugués.

La conferencia concluirá con una sesión dedicada a definir cómo organizar la colaboración entre los distintos observatorios, en la que se abordarán los mecanismos que permitan consolidar el trabajo conjunto y se firmará el documento de principios de organización de la red. EFE

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