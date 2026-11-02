Elma Saiz critica que el PP "ha abrazado la más dura xenofobia"

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Barcelona, 2 nov (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha criticado este lunes que el PP "ha abrazado la más dura xenofobia" en los últimos años y le "preocupa" que gane el 29N por las consecuencias que pueda tener en materia migratoria.

En una intervención en el foro World in Progress (WIP), organizado por el Grupo Prisa en Barcelona, ha destacado el "viraje espectacular" que ha hecho el PP en los últimos años sobre esta cuestión, que le ha llevado a "votar junto a Vox" para restringir la regularización de migrantes mediante el arraigo.

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Por ello, Saiz ha mostrado su preocupación ante una eventual victoria de la derecha el 29N: "Me preocupa y voy a trabajar para que no ocurra. También preocupa a millones de ciudadanos que han dejado de vivir con miedo", ha dicho en la mesa redonda 'Migración, demografía y crecimiento'.

Sobre esta cuestión, ha hecho hincapié en que existe una "brecha" en la percepción sobre los migrantes y la realidad en España.

"Hay mucha gente que piensa que hay muchos más migrantes de los que hay, mucho más paro del que hay, y que reciben muchas más ayudas de las que realmente reciben", ha señalado.

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Ante este escenario, ha instado a "combatir los populismos" que intentan introducir estas narrativas, con "palabras realmente peligrosas como remigración o prioridad nacional", con datos.

"No basta con no ser racista sino que hay que ser manifiestamente antirracista y estar en las calles y en las redes", ha resaltado la portavoz del Gobierno.

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En paralelo, ha insistido en que es necesario que esta respuesta vaya acompañada de una colaboración de las plataformas para perimetrar los discursos de odio, una estrategia en la que se está trabajando desde su ministerio, según ha dicho, aunque con implicaciones dispares entre las distintas redes sociales.

En la mesa redonda, el jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España, Fernando Medina, ha abogado por reforzar la gobernanza migratoria internacional con políticas colaborativas entre los distintos países implicados.

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"Es necesario incidir en facilitar el acceso a la información a los migrantes y a sus familias y en políticas en las que haya una interlocución entre ambas sociedades para generar una regularidad en los procesos migratorios", ha explicado.

Medina también ha urgido a "separarse" del estereotipo de la migración como un fenómeno que requiere gestionar flujos o cuestiones relacionadas con el trabajo y valorar sus virtudes, como "su contribución al conocimiento, el 'know-how', la tecnología o los modelos empresariales. EFE

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