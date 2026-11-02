El Gobierno declara a Ferrol Lugar de Memoria por su "resistencia frente a la dictadura"

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Ferrol, 2 nov (EFE).- El Boletín Oficial del Estado ha publicado este lunes la declaración de la ciudad de Ferrol como Lugar de Memoria Democrática, expuesta en una resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que reconoce su "resistencia frente a la dictadura" y el trabajo para recuperar "los valores democráticos".

El documento señala que la urbe naval reúne numerosos espacios vinculados a la defensa de la legalidad republicana, a la represión y a las graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas durante y después de la Guerra Civil.

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Entre esos espacios, se citan los cementerios de Serantes y Canido, este último ya desaparecido, además del castillo de San Felipe, el cuartel de Dolores, la comisaría de la Policía Nacional o el astillero de Navantia.

La resolución también menciona lugares vinculados a la vida democrática, cultural y obrera de la ciudad, como el teatro Jofre, el Centro Obrero de Cultura y Beneficencia o el Cantón de Molíns.

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Asimismo, alude a la memoria de figuras como Concepción Arenal, Ricardo Carvalho Calero y Pablo Iglesias Posse, nacidos en Ferrol y vinculados, respectivamente, a la defensa del reformismo social, la cultura y la lengua gallegas y los derechos de los trabajadores.

"En conjunto, estos elementos conforman una geografía histórica que permite hacer visible la violencia ejercida por la dictadura y preservar la memoria", refleja la nota explicativa. EFE

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