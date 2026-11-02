El estafador de mujeres, que afronta 7 años y medio más de cárcel, confiesa que se asquea

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Barcelona, 2 nov (EFE).- El estafador de mujeres Albert C. ha admitido los delitos que le atribuyen ante el tribunal que juzga el caso de una de sus últimas víctimas, una mujer con esclerosis y trastornos de afectividad, por el que Fiscalía pide siete años y medio de cárcel. "Me asqueo", ha asegurado.

"En esa época me dedicaba a esta mierda", ha confesado este lunes en la Audiencia de Barcelona el acusado, de 44 años, que estafó a la mujer más de 50.000 euros entre octubre de 2020 y agosto de 2022 haciéndose pasar por un hombre de negocios y rico heredero, algo que ahora asegura le da "asco", pero que ha reconocido haber hecho: "Siempre he evitado trabajar".

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Albert C., denunciado por más de una veintena de víctimas y con varias condenas por conseguir dinero de mujeres que conocía a través de aplicaciones de citas, ha prometido devolver todo lo estafado a la que ahora le ha llevado a juicio; una administrativa en una empresa farmacéutica que le hizo numerosas transferencias y le pagó estancias en hoteles, un viaje o ropa de lujo, según ha declarado.

"Me he dado cuenta de que le he destrozado la vida a ella y a mi familia, y voy a devolverle todo el dinero y a limpiar mi DNI, tardaré más o menos", ha manifestado el hombre, en prisión desde diciembre de 2023, quien ha explicado que pretende saldar la deuda con el dinero que obtenga de un libro y una serie que asegura le han "ofrecido".

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La Fiscalía, que le acusa de un delito continuado de estafa, uno de hurto y otro de apropiación indebida, pide para el hombre siete años y medio de prisión e inhabilitación, indemnizar a la víctima toda la cantidad defraudada, a la aseguradora Axa por los 1.200 euros abonados debido a uno de los robos que denunció la mujer y a una multa de 4.320 euros.

Albert C. y la víctima se conocieron en octubre de 2020 a través de Tinder, relató ella misma en la prueba preconstituida emitida hoy en el juicio debido a la imposibilidad de declarar en persona de la mujer, quien, según el acusado, "cumplía todos los requisitos para ser estafada: buena posición laboral y que estuviese cerca de mi casa".

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"Ella, como buena persona que es, empatizó conmigo y me dio dinero”, ha explicado el hombre, quien ha asegurado que nunca percibió que la víctima estuviese afectada por una enfermedad, pese a que la mujer, que sufría esclerosis múltiple y un trastorno adaptativo y de afectividad, dijo haberle confesado que estaba enferma al principio de su relación.

Entre octubre de 2020 y agosto de 2021, según el escrito de acusación de la Fiscalía, el hombre convenció a la víctima para que le transfiriese dinero y para que le pagara ropa, estancias en hoteles de lujo y un viaje a Mallorca que finalmente hizo él solo y le robó dos ordenadores, una televisión, gafas, un abrigo y una motocicleta para la que ella, convencida por el acusado, pidió un préstamo, detalla el escrito.

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"Yo confiaba en él", explicó en la prueba preconstituida la víctima, quien la Fiscalía, la letrada de acusación particular, ejercida por ella misma, y un compañera del trabajo que ha declarado como testigo han descrito como una "buenísima persona", además de insistir en su situación de vulnerabilidad.

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Su abogada, que asegura que la cantidad estafada asciende a más de 70.000 euros, ha afirmado que Albert C. ha "destrozado" la vida de la víctima, que ya no puede trabajar, y ha acabado con todos sus ahorros, que al inicio de la relación eran de más de 50.300 euros, y que al final eran de unos 200 euros, detalla el escrito del ministerio fiscal. EFE

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