Espana agencias

El estafador de mujeres, que afronta 7 años y medio más de cárcel, confiesa que se asquea

Guardar

Barcelona, 2 nov (EFE).- El estafador de mujeres Albert C. ha admitido los delitos que le atribuyen ante el tribunal que juzga el caso de una de sus últimas víctimas, una mujer con esclerosis y trastornos de afectividad, por el que Fiscalía pide siete años y medio de cárcel. "Me asqueo", ha asegurado.

"En esa época me dedicaba a esta mierda", ha confesado este lunes en la Audiencia de Barcelona el acusado, de 44 años, que estafó a la mujer más de 50.000 euros entre octubre de 2020 y agosto de 2022 haciéndose pasar por un hombre de negocios y rico heredero, algo que ahora asegura le da "asco", pero que ha reconocido haber hecho: "Siempre he evitado trabajar".

PUBLICIDAD

Albert C., denunciado por más de una veintena de víctimas y con varias condenas por conseguir dinero de mujeres que conocía a través de aplicaciones de citas, ha prometido devolver todo lo estafado a la que ahora le ha llevado a juicio; una administrativa en una empresa farmacéutica que le hizo numerosas transferencias y le pagó estancias en hoteles, un viaje o ropa de lujo, según ha declarado.

"Me he dado cuenta de que le he destrozado la vida a ella y a mi familia, y voy a devolverle todo el dinero y a limpiar mi DNI, tardaré más o menos", ha manifestado el hombre, en prisión desde diciembre de 2023, quien ha explicado que pretende saldar la deuda con el dinero que obtenga de un libro y una serie que asegura le han "ofrecido".

PUBLICIDAD

La Fiscalía, que le acusa de un delito continuado de estafa, uno de hurto y otro de apropiación indebida, pide para el hombre siete años y medio de prisión e inhabilitación, indemnizar a la víctima toda la cantidad defraudada, a la aseguradora Axa por los 1.200 euros abonados debido a uno de los robos que denunció la mujer y a una multa de 4.320 euros.

Albert C. y la víctima se conocieron en octubre de 2020 a través de Tinder, relató ella misma en la prueba preconstituida emitida hoy en el juicio debido a la imposibilidad de declarar en persona de la mujer, quien, según el acusado, "cumplía todos los requisitos para ser estafada: buena posición laboral y que estuviese cerca de mi casa".

"Ella, como buena persona que es, empatizó conmigo y me dio dinero”, ha explicado el hombre, quien ha asegurado que nunca percibió que la víctima estuviese afectada por una enfermedad, pese a que la mujer, que sufría esclerosis múltiple y un trastorno adaptativo y de afectividad, dijo haberle confesado que estaba enferma al principio de su relación.

Entre octubre de 2020 y agosto de 2021, según el escrito de acusación de la Fiscalía, el hombre convenció a la víctima para que le transfiriese dinero y para que le pagara ropa, estancias en hoteles de lujo y un viaje a Mallorca que finalmente hizo él solo y le robó dos ordenadores, una televisión, gafas, un abrigo y una motocicleta para la que ella, convencida por el acusado, pidió un préstamo, detalla el escrito.

 

"Yo confiaba en él", explicó en la prueba preconstituida la víctima, quien la Fiscalía, la letrada de acusación particular, ejercida por ella misma, y un compañera del trabajo que ha declarado como testigo han descrito como una "buenísima persona", además de insistir en su situación de vulnerabilidad.

Su abogada, que asegura que la cantidad estafada asciende a más de 70.000 euros, ha afirmado que Albert C. ha "destrozado" la vida de la víctima, que ya no puede trabajar, y ha acabado con todos sus ahorros, que al inicio de la relación eran de más de 50.300 euros, y que al final eran de unos 200 euros, detalla el escrito del ministerio fiscal. EFE

ppa/pll/oli

(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Olla de cerdo murciana, un potaje tradicional y reconfortante con arroz, patatas y habichuelas

Esta receta tradicional suma habichuelas, diferentes piezas de carne de cerdo, patatas y arroz en un potaje reconfortante y lleno de sabor

Olla de cerdo murciana, un potaje tradicional y reconfortante con arroz, patatas y habichuelas

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Dos de cada diez pasajeros de la aerolínea se verán afectados por esta nueva medida

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Cuatro posturas de yoga para aliviar el dolor de espalda, mejorar tu posición corporal y destensar la zona lumbar

Son aptas para principiantes y solo necesitas una esterilla

Cuatro posturas de yoga para aliviar el dolor de espalda, mejorar tu posición corporal y destensar la zona lumbar

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sabino, chef italiano: “La boloñesa de verdad nunca lleva tomate frito, ajo ni pimiento; se empieza con panceta fresca y se añade un poco de leche para dar cremosidad”

El ‘ragú alla bolognese’, una de las recetas más reconocibles de la gastronomía transalpina, un básico para preparar con pasta fresca o para rellenar riquísimas lasañas

Sabino, chef italiano: “La boloñesa de verdad nunca lleva tomate frito, ajo ni pimiento; se empieza con panceta fresca y se añade un poco de leche para dar cremosidad”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

ECONOMÍA

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Si facturas una maleta con Ryanair, toma nota de este cambio que llega el 10 de noviembre

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores de supermercados de Bélgica, Suecia y hasta cuatro países más: las pérdidas de alimentos pueden ser millonarias

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

Cataluña sufrió menos la subida de alquileres gracias a la regulación de los precios de la ley de vivienda, pero perdió una de cada cinco ofertas de pisos

DEPORTES

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones