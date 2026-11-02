El cero energético de La Palma afecta a más de 50.500 suministros

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Santa Cruz de La Palma, 2 nov (EFE).- El cero energético registrado este lunes en La Palma ha afectado a 50.508 suministros eléctricos de la isla, en una incidencia cuyo origen se desconoce por el momento y que se ha producido en medio de una fuerte tormenta eléctrica.

Según la información de Endesa a EFE, ya se encuentran en marcha las maniobras para recuperar el servicio eléctrico.

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El fallo general del sistema eléctrico se produjo a las 06:38 horas y, a primera hora de la mañana, la isla se encontraba en situación de pre-reposición, a la espera del arranque de los grupos de generación y de las instrucciones de Red Eléctrica (REE) para restablecer el suministro.

Uno de los elementos que condiciona la reposición es la indisponibilidad de la línea Guinchos-Valle, de 66 kilovoltios, la única línea de transporte eléctrico de la isla y cuya gestión corresponde a Red Eléctrica.

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Esta infraestructura ya había registrado una incidencia durante la madrugada, antes de producirse el cero energético, según han detallado las mismas fuentes. EFE

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