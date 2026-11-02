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El Asisa Joventut, a mantener su condición de invicto en su primer desplazamiento europeo

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Badalona (Barcelona), 2 nov (EFE).- El Asisa Joventut afrontará este martes (20:30 horas CET - 19:30 GMT) su primer desplazamiento europeo de la temporada, a Oporto, con el objetivo de mantener la condición de invicto y el liderato del grupo H de la Liga de Campeones de la FIBA.

Los badaloneses, que no llegan en el mejor estado anímico tras dos derrotas consecutivas en la Liga Endesa y con aún bajas importantes en la plantilla, buscarán su tercera victoria en tres partidos para dejar casi encarrilado el billete para el TOP-16.

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Delante estará un Oporto que tiene un balance de 1-1 en la clasificación y que, de ganar a los catalanes, podría asaltar el liderato del grupo a falta de toda la segunda vuelta por disputarse.

El Asisa Joventut afrontará dicho encuentro en tierras portuguesas después de caer el pasado fin de semana en casa ante el Surne Bilbao Basket por 78-81, una dura derrota en un tramo inicial de temporada algo irregular, fruto de la pobre rotación con la que cuenta Dani Miret.

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El entrenador de la Penya mantendrá las bajas del base Ludde Hakanson, el escolta Boogie Ellis y el pívot Ante Tomic, mientras que el alero Yannick Kraag será duda hasta última hora.

Tal y como ya hizo en el último encuentro ACB, podrá debutar en competición europea el base serbio Nikola Radicevic, fichado con un contrato temporal de dos meses para suplir la baja de Hakanson, que no se espera que esté recuperado hasta diciembre o enero, según la evolución de la lesión.

El Oporto, por su parte, cuenta con una plantilla en la que predomina la mezcla de jugadores estadounidenses y portugueses. En cuanto a experiencia en la Liga Endesa, tan sólo disponen de una pieza, el escolta Thomas Bropleh, que la temporada pasada militó en las filas del Ilerna Lleida. EFE

jvs/vmc/jpd

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