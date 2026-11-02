El Andorra envía toda su fuerza a Jesús de Miguel y le desea una pronta recuperación

Guardar

Andorra la Vella, 2 nov (EFE).- El FC Andorra deseo este lunes una pronta recuperación al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, que permanece "estable dentro de la gravedad" en un hospital de la isla tras la dura entrada del portero del equipo del Principado que obligó a suspender el partido cuando el marcador reflejaba un empate a dos goles para poder atender al jugador y trasladarlo en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

"Desde el FC Andorra queremos enviarle toda nuestra fuerza y ​​los mejores deseos a Jesús de Miguel tras el grave incidente sufrido durante el partido de hoy. Esperamos que se recupere pronto. Un fuerte abrazo para el jugador, su familia y el CD Tenerife" escribió el club en su perfil de la red social X.

PUBLICIDAD

El incidente se produjo en los últimos instantes del encuentro, cuando el delantero tinerfeñista disputaba un balón con el guardameta visitante, Jesús Owono, en una acción que acabó con ambos futbolistas impactando y que terminó con el portero expulsado y el delantero ingresado en un centro hospitalario. El partido quedó suspendido en el minuto 108 como consecuencia del choque. EFE

vds/and/asc