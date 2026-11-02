Espana agencias

Baldoví espera respuestas de Puente, ve "insostenible" su situación y cree que debería dimitir antes del 29N

Imagen AJXNEHGYGZHFDEQ5VUVLKZRVRE
Guardar

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha confiado en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dé explicaciones y respuestas este martes en su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso a "todas las preguntas que se hace la gente" sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), aunque ha insistido en que ve "insostenible" su situación y por ello debería dimitir "más tarde o más pronto" y "no tendría que llegar" a la convocatoria electoral del 29 de noviembre.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa este lunes en la sede de Compromís, en Valencia, en la que ha asegurado que el Gobierno de España debería "auditar todos los sistemas de seguridad de todas las líneas" ferroviarias, no solo de la que conecta Madrid y Andalucía, afectada por el siniestro.

PUBLICIDAD

Baldoví ha asegurado que en la mente de "muchos ciudadanos" existe "preocupación" sobre el estado de la red y ha insistido en que, tras los accidentes de Urda y de Adamuz, se deben asumir "responsabilidades políticas" y el ministro Puente "debería dimitir". "No somos quienes digamos cuándo, pero se han de asumir", ha dicho.

Respecto a la comparecencia de Óscar Puente prevista para este martes, ha exigido que el ministro dé "respuestas a todas las preguntas" y ha asegurado que su situación es "insostenible". También espera que revele "qué va a hacer" tras el accidente y anuncie una auditoría del estado de seguridad de las líneas. "Los ciudadanos quieren respuestas, pero también la asunción de responsabilidades políticas, que pasan por la dimisión de Puente, más tarde o más pronto, pero inexorablemente pasa por ahí", ha reflexionado.

PUBLICIDAD

Sobre si la continuidad de Puente al frente del Ministerio de Transportes podría afectar a la continuidad del Gobierno ante la proximidad de la cita electoral del 29 de noviembre, Joan Baldoví ha asegurado que esa cuestión la tendrá que valorar el propio Ejecutivo central, pero ha argumentado que una parte de la responsabilidad política "pasa por asumir responsabilidades cuando las cosas han fallado" y por ello Puente "no tendría que llegar" hasta el 29N.

"HIPOCRESÍA" DEL PP Y VOX

Dicho esto, el síndic de Compromís ha cuestionado la "hipocresía" del PP y Vox, formaciones a las que ha afeado que se personen ahora en el procedimiento judicial que investiga el accidente de Urda mientras que en otras tragedias como el siniestro de Angrois de 2013 o el de Metrovalencia de 2006 los 'populares' intentaran "silenciar a las víctimas y culpabilizar a los maquinistas".

También ha mencionado la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales, en la que tanto el PP como Vox y sus líderes nacionales, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, "protegieron a una persona absolutamente indeseable" como el entonces 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "que no supo asumir sus responsabilidades".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sabino, chef italiano: “La boloñesa de verdad nunca lleva tomate frito, ajo ni pimiento; se empieza con panceta fresca y se añade un poco de leche para dar cremosidad”

El ‘ragú alla bolognese’, una de las recetas más reconocibles de la gastronomía transalpina, un básico para preparar con pasta fresca o para rellenar riquísimas lasañas

Sabino, chef italiano: “La boloñesa de verdad nunca lleva tomate frito, ajo ni pimiento; se empieza con panceta fresca y se añade un poco de leche para dar cremosidad”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

El líder del PP sostiene que el Ejecutivo no ha descuidado la infraestructura ferroviaria y critica que se ponga el foco en un operario “tras fallar todo lo que puede fallar”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Victoria Federica se posiciona tras la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey: viaja a Perú para apoyar al torero

La hija de la infanta Elena ha cruzado el Atlántico junto a María García de Jaime para acompañar a su amigo en el arranque de la temporada taurina en su país

Victoria Federica se posiciona tras la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey: viaja a Perú para apoyar al torero

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores en decenas de supermercados de Bélgica y Suecia: las pérdidas pueden ser millonarias

El método empleado es muy similar al registrado en Francia hace tres semanas, que afectó a cientos de comercios

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores en decenas de supermercados de Bélgica y Suecia: las pérdidas pueden ser millonarias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Feijóo critica que el Gobierno mantenga a Óscar Puente por cálculo electoral: “Aún no han entregado los cuerpos a las familias y están con sondeos para saber si el cese les perjudica”

Pedro Sánchez desgrana el plan de ayudas a los afectados por el accidente en Urda, basado en los 210.000 euros por el de Adamuz: indemnizaciones por fallecido y lesiones

Así están las encuestas después del accidente ferroviario en Urda (Toledo): la remontada del PSOE de Pedro Sánchez se frena en seco tras perder 450.000 votos en tres días

Los forenses han identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente de Urda en Toledo y hay activas tres denuncias por desaparición: dos australianos y un japonés

Miriam González se desmarca de las decisiones de Albert Rivera al frente de Ciudadanos: “Su dirección se equivocó y acabó reproduciendo comportamientos que sus bases querían eliminar”

ECONOMÍA

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores en decenas de supermercados de Bélgica y Suecia: las pérdidas pueden ser millonarias

Nuevos ciberataques suben hasta 50 °C la temperatura de frigoríficos y congeladores en decenas de supermercados de Bélgica y Suecia: las pérdidas pueden ser millonarias

La Inspección de Trabajo de Cataluña investiga si Amazon, Glovo y Uber Eats hicieron trabajar a sus repartidores durante las alertas por lluvias torrenciales

La IA no destruye empleo en las empresas españolas: casi el 30% de las compañías agrícolas y de construcción ya la utiliza

Cataluña sufrió menos la subida de alquileres gracias a la regulación de los precios de la ley de vivienda, pero perdió una de cada cinco ofertas de pisos

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

El deporte como tratamiento para reducir el riesgo de reaparición del cáncer de mama “en hasta un 20%”: “Ahora me voy a poner más fuerte que nunca”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

José Mourinho, sobre la mano de Tchouaméni en el partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid: “Hay mucha gente que no sabe las reglas”

El Real Madrid asalta el Sardinero, mientras Diomande sigue postulándose a titular en banda izquierda y hace olvidar a un sancionado Vinicius

Carlos Alcaraz se pone la corona en Viena por primera vez tras acabar con De Miñaur y firmar un impecable torneo con el que recupera sensaciones