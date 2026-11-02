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Arranca este martes el juicio al novio de Dana Leonte por su desaparición y asesinato en 2019 en Arenas (Málaga)

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Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este martes, 3 de noviembre, y durante al menos nueve sesiones a la pareja de Dana Leonte por la desaparición y asesinato de esta joven en 2019 en Arenas (Málaga). La vista se prolongará durante, al menos, dos semanas, hasta el viernes día 13.

El juicio comenzará el martes con la selección de los miembros del jurado y con la declaración del procesado. En los días sucesivos declararán al menos 15 personas como testigos, 21 guardias civiles, médicos forenses, peritos que realizaron informes sobre lenguaje, entre otros.

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El procesado, que se encuentra en libertad provisionales, se enfrenta a una petición de 17 años de cárcel por parte de la Fiscalía de Málaga, que le acusa de un delito de homicidio y otro contra la integridad moral, según el escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press.

Por su parte, la acusación particular, en nombre del hermano de Dana, le acusa de un delito de asesinato por el que pide 20 años de cárcel. Ambas partes consideran que existe las circunstancias que agravan la pena de discriminación por razón de genero y de parentesco. La defensa, por contra, niega los hechos y pide la absolución.

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El acusado y Dana mantenían una relación sentimental fruto de la cual nació una niña. Según las acusaciones, la víctima había denunciado al hombre por un episodio de violencia de género, aunque fue absuelto. Los hechos ahora juzgados sucedieron un día de junio de 2019, en concreto el 12, en el domicilio familiar en Arenas.

Ese día se produjo una conversación entre ambos por móvil en la que ella le comunicó al acusado que no deseaba estar con él. Por la noche, el acusado, "con un desprecio a la libertad e integridad de la mujer, supeditando estos a su interés propio y a dominio como hombre, con la intención de acabar con la vida de Dana Leonte, con un palo de madera golpeó fuertemente la cabeza", sostiene la fiscal.

Las acusaciones señalan que la mujer quedó "inconsciente o malherida", tras lo que el acusado, supuestamente, "con la intención de ocultarla por creer que había muerto o bien con la intención de culminar su propósito de matarla", habrían trasladado el cuerpo al maletero de coche para después llevarla a otro lugar.

Allí, dicen las acusaciones tanto pública como particular, "la desmembró y, aprovechando que era conocedor del terreno" supuestamente procedió a "esparcir y enterrar los restos en distintos lugares". También limpió el domicilio con lejía y aguarrás para "hacer desaparecer vestigios.

Asimismo, y, supuestamente para "procurarse coartada", accedió al teléfono móvil de la víctima para aparentar que ella no había sufrido percance alguno y envió mensajes.

Desde la desaparición, se hicieron numerosas batidas por la comarca de la Axarquía para su localización. Así, los primeros restos de la víctima se hallaron el 21 de junio y otros fueron localizados en octubre y en noviembre de ese mismo año. En septiembre fue detenido el acusado.

El fiscal sostiene el acusado, tras iniciarse una discusión en el domicilio familiar supuestamente la golpeó e hizo desaparecer el cuerpo luego, razón por la que califica los hechos como constitutivos del delito de homicidio y otro contra la integridad moral, apuntando que supuestamente "venía ejerciendo habitualmente violencia física o psíquica sobre su pareja".

La acusación particular, por contra, sostiene que el acusado presuntamente tuvo "la intención de quitar la vida a su pareja" le habría golpeado primero y después la desmembró y ocultó sus restos; por lo que considera que se trataría de un delito de asesinato.

Además de la pena de prisión, las acusaciones solicitan medidas de alejamiento de alejamiento respecto de la hija, que está acogida por el hermano de la víctima, así como la retirada de la patria potestad. la Fiscalía pide que el acusado indemnice a la menor con 300.000 euros por los daños morales y al hermano con 100.000 euros.

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EuropaPress

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