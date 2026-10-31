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Valencia, Andalucía y Mallorca, en alerta ante la previsión de fuertes lluvias

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Madrid, 31 oct (EFE).- Las comunidades valenciana, andaluza y balear han activado hoy avisos de nivel 'amarillo' (peligro bajo) ante las fuertes lluvias que se van a registrar durante el día, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos se focalizan en el litoral de la provincia de Valencia; en la provincia de Almería en el litoral y en el Campo de Tabernas; en la costa granadina, y en el norte y el nordeste de la isla de Mallorca.

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Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones previstas para hoy en muchos de esos lugares podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

El mapa de avisos meteorológicos se completa con los que se han activado en Castilla-La Mancha por la persistente niebla en muchos lugares y que limita la visibilidad a unos 200 metros.

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El aviso afecta a la comarca de La Mancha en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, aunque la Aemet ha señalado que esta situación remitirá a última hora de la mañana. EFE

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