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Un videojuego gratuito enfrenta a caseros e inquilinos en la Puerta del Sol

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Manu Martín-Albo

Alicante, 31 oct (EFE).- La crisis habitacional ha saltado al mundo de los videojuegos para teléfonos inteligentes a través de 'Forkfight', una aplicación de luchas 'arcade' en la que inquilinos se enfrentan a caseros y grandes tenedores en la madrileña Puerta del Sol con el objetivo de concienciar sobre el problema de la vivienda.

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Detrás de este videojuego está el colectivo creativo Famoso, afincado en Alicante, que ha desarrollado la aplicación con la idea de crear una campaña que plantea una pregunta: ¿Y si pudiéramos enfrentarnos a los grandes tenedores en igualdad de condiciones?

"Esto lo pensamos, sobre todo cuando pasó lo de Mari Carmen, cuando empezaron las acampadas en la Puerta del Sol", ha señalado la supervisora creativa de Famoso, Claudia Defez, en declaraciones a EFE.

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En la raíz de este videojuego subyace la intención de formar parte del movimiento que reivindica una vivienda digna "de alguna manera" y también la intención de poder llegar al público más joven.

Con un modo de juego inspirado en los míticos 'Street Fighter' y 'Tekken', el usuario tiene que elegir uno de los inquilinos y se enfrenta en partidas cortas a los caseros, con diferentes tipos de golpes que afectan a la vida representada en una barra superior.

El director creativo de Famoso, Juanfran Vaquero, ha explicado en declaraciones a EFE que hay que elegir entre cuatro personajes, "una estudiante, un inmigrante que trabaja en la construcción, un chico que pasea con su perro y una señora mayor, inspirada en el caso de Mari Carmen".

Entre los ataques especiales que realizan, está el lanzamiento de ladrillos, del bastón o el mordisco de clase.

En cuanto a los caseros, hay personajes como una gran casera del barrio, un bróker o el gran tenedor, cuyos golpes toman formas de subidas del alquiler, plusvalía u orden de desalojo.

Las luchas se desarrollan en la Puerta del Sol de Madrid, con la acampada de fondo y algunas pancartas que reclaman el derecho a la vivienda.

"Lo que hemos hecho es una versión humorística, divertida, un poco de entretenimiento", ha destacado Vaquero, quien ha añadido que "no llegas a ganar en el juego" dado que "juegues mejor o juegues peor, ganes o pierdas las cuatro competiciones, al final te sale un aviso que te dice que todo puede convertirse en un desahucio".

El colectivo creativo Famoso nació hace un par de meses y busca crear campañas de impacto y comunicación para instituciones, empresas y entidades sociales más allá de los formatos tradicionales, como es el caso de este videojuego.

Para esta creación, totalmente gratuita, han contado con el apoyo técnico de la agencia de 'branding"' Small. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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