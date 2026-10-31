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Rodríguez (EH Bildu) rechaza la violencia como "vía para enfrentar al fascismo" y llama a la movilización pacífica

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El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha ha rechazado la violencia como "vía para enfrentar al fascismo", y ha abogado por las movilizaciones "pacíficas y democráticas, pero firmes".

En un acto político celebrado en Hernani, junto a la cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa, Oihana Etxebarrieta, Rodríguez ha instado a salir a las calles el próximo 14 de noviembre --en manifestación que han convocado bajo el lema 'Badatorren Euskal Herria defendatu', para defender a Euskadi del futuro-- a quienes han hecho huelga a favor de un sistema público de cuidados, a los se han manifestado de la mano del movimiento feminista, a quienes se han movilizado por un SMI propio, a quienes "han alzado la voz" por Palestina o a quienes quieren "vivir en euskera en su pueblo" y defender el derecho de los vascos a decidir su futuro.

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"También nos dirigimos a ti, que viste con preocupación y con mosqueo los disturbios del otro día en Bilbao, que tienes claro que es no es la vía para enfrentar al fascismo, que tienes clara que la respuesta más eficaz al fascismo no es otra que las respuestas masivas, transversales, pacíficas y democráticas, pero firmes", ha destacado.

Por eso, han emplazado a la movilización de la capital vizcaína del 14 del próximo mes "para parar al bloque reaccionario, para abrir camino a este pueblo y también para mandar un mensaje muy claro a ese bloque reaccionario: somos muchas más, somos más fuertes, estamos unidas y, por este pueblo, no pasaréis".

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Arkaitz Rodríguez también ha hecho un llamamiento a participar en la huelga del día 11 de noviembre por la vivienda y "llenar" las urnas de votos de EH Bildu el 29 de noviembre, día de las elecciones generales.

A su juicio, "es la precarización, el empobrecimiento de amplias capas populares las que engordan a la extrema derecha". Por ello, ha resaltado que "el antídoto contra la extrema derecha y el bloque reaccionario es subir los salarios, las pensiones, garantizar condiciones de trabajo y de vida dignas, y el acceso a una vivienda diga y los servicios públicos fuertes".

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