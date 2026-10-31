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Noviembre nutrido de series: desde 'El crimen de Pazos' a la segunda entrega de 'Celeste'

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Madrid, 31 nov (EFE).- El mes de noviembre llega con esperados estrenos de series españolas en las plataformas, como la segunda temporada de 'Celeste', y nuevas producciones, entre ellas, la historia basada en un caso real de 'El crimen de Pazos', el 'thiller' psicológico de 'Infamia' o la primera serie en español protagonizada por Can Yaman.

El periodista Carles Porta regresa con un nuevo caso basado en crímenes reales, esta vez sobre el mundo de los asesinatos por encargo y el narcotráfico en la Costa del Sol, a través del trabajo de los investigadores, el análisis de las pruebas y el relato de quienes vivieron la historia de primera mano.

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En tres episodios, la serie documental reconstruye una investigación policial de comenzó con dos homicidios en Marbella aparentemente independientes, pero acabó destapando una peligrosa red de sicarios nórdicos con conexiones internacionales que estaba asentada en la Costa del Sol.

Tras 'El caso Asunta', Tristán Ulloa protagoniza en este 'true crime' a un sargento de la Guardia Civil que investiga una brutal agresión en un supuesto robo a una mujer, que parece felizmente casada con su marido.

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La ficción, de tres capítulos, está basada en una historia real ocurrida en Galicia en 2015, a la que acompañará un documental sobre el caso en la plataforma, que se estrenará el 6 de noviembre: 'Desprotexida: el crimen de Pazos'.

 Basada en la novela homónima de Ledicia Costas, 'Infamia' narra la historia de una tenaz abogada en plena crisis existencial, encarnada por Susana Abaitua, que se obsesiona con un caso sin resolver: la misteriosa desaparición de dos niñas hace veinte años.

Aunque todo empieza como una curiosidad profesional, se convierte en una peligrosa fijación avivada por el trauma de la trágica muerte de su hermana cuando eran niñas, por lo que tendrá que enfrentarse a sus peores fantasmas.

Creada por Diego San José y protagonizada por Carmen Machi, 'Celeste' estrena su esperada segunda temporada este mes de noviembre, con una nueva misión de la inspectora de Hacienda Sara Santano, que profundiza en su pasado y permitirá conocer el origen de su historia.

Después de enfrentarse a la cantante mexicana Celeste en la primera entrega, la serie retrocede tres años para descubrir el caso que cambio su carrera profesional y personal: la investigación a un estrella del fútbol con la que descubre una estructura empresarial para hacer desaparecer 20 millones de euros.

El actor turco Can Yaman protagoniza su primera serie rodada en España y en español, un 'thiller' romántico de ocho episodios en el que interpreta a un agente secreto que, tras ser traicionado, se convierte en el hombre más buscado del país.

Mientras intenta limpiar su nombre y destapar una trama para robar millones de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad o su única salvación. EFE

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